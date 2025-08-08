Austrian Wings macht Sommerferien

Liebe Leserinnen und Leser!

Mit Beginn der Sommerferien wird auch das Austrian Wings Team kürzer treten. Viele von uns haben Familie und der gehört vor allem in den Sommerferien unsere Aufmerksamkeit. Auch unsere inneren Akkus müssen wir nach den Ereignissen der letzten Wochen und Monate einmal aufladen.

Das bedeutet, dass es im Juli und im August lediglich einen eingeschränkten Redaktionsbetrieb geben wird. Allerdings haben wir schon einige spannende Reportagen für Euch vorbereitet. E-Mails werden in dieser Zeit nicht gelesen und können auch nachträglich nicht beantwortet werden, wir ersuchen um Euer Verständnis.

Wir wünschen Euch einen schönen und erholsamen Sommer!

Euer Austrian Wings Team