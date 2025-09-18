Neues für Miles & More Teilnehmer

Miles & More, das Loyalitätsprogramm der Lufthansa Group, und Marriott Bonvoy, die preisgekrönte Reiseplattform von Marriott International, gehen ab sofort eine strategische Partnerschaft ein. Diese ermöglicht Miles & More Teilnehmern bis zu 120 Miles & More Points jährlich für ihren Vielfliegerstatus bei Aufenthalten in über 30 Hotelmarken in über 10.000 Reisezielen zu sammeln – zusätzlich zu den Points, die sie bereits für Flüge erhalten. Die neue Partnerschaft erlaubt damit den über 36 Millionen Miles & More Teilnehmern, ihren Status schneller zu erreichen oder zu halten. Gleichzeitig profitieren sie ohne zusätzliche Qualifizierung von exklusiven Vorteilen eines der weltweit größten Hotel-Treueprogramme – beispielsweise erhalten Senatoren und HON Circle Member automatisch den Marriott Bonvoy Gold Elite Status.

Wachstumspotenziale erschließen und Loyalität ganzheitlich betrachten

„Unsere wegweisende Partnerschaft mit Marriott Bonvoy eröffnet unseren Kunden eine völlig neue Welt voller Erlebnisse“, so Dieter Vranckx, Chief Commercial Officer der Lufthansa Group. „Dieser Meilenstein ist ein wichtiger Schritt in unserer umfassenden Loyalitätsstrategie, die sich auf exklusive Reise- und Lifestyle-Vorteile konzentriert. Indem wir unseren Teilnehmern privilegierten Zugang zu einem der weltweit führenden Hotel-Treueprogramme bieten, geben wir ein wirklich einzigartiges Wertversprechen und stärken so die Kundenbindung beider Partner.“

„Marriott Bonvoy und Miles & More stehen beide für Exzellenz in ihren jeweiligen Bereichen Hotellerie und Luftfahrt. Diese Partnerschaft bringt zwei etablierte Marken zusammen, die das gleiche Ziel verfolgen: das Reiseerlebnis zu verbessern. Gemeinsam schaffen wir für unsere Mitglieder besondere Vorteile und bieten ihnen mehr Flexibilität, Wertschätzung und Belohnungen", sagt Satya Anand, Präsident Europa, Naher Osten und Afrika, Marriott International.

Miles & More Points bei Hotel-Aufenthalten sammeln

Erstmalig können Teilnehmer, sobald sie ihre Miles & More und Marriott Bonvoy Konten online verknüpft haben, Miles & More Points bei Aufenthalten in den teilnehmenden Marriott Bonvoy Unterkünften mit Zugang zu über 30 Hotel Marken sammeln – genauso wie bei Flügen mit den Lufthansa Group Airlines, Miles & More Airline-Partnern oder Airlines der Star Alliance. Pro Aufenthalt werden 40 Miles & More Points gutgeschrieben. Pro Jahr können bis zu 120 Points gesammelt werden. Um den Frequent Traveller oder Senator Status zu erreichen, benötigen Teilnehmer weiterhin mindestens 50 Prozent Qualifying Points, die ausschließlich auf Flügen der Lufthansa Group gesammelt werden können. HON Circle Member qualifizieren sich ausschließlich über Business und First Class Flüge der Lufthansa Group Airlines und den mitherausgebenden Miles & More Airline-Partnern.

Marriott Bonvoy Gold Elite Status für Senatoren und HON Circle Member

Ein weiterer Vorteil der strategischen Partnerschaft ist der automatische Status-Match für Senatoren und HON Circle Member, die den Marriott Bonvoy Gold Elite Status erhalten. Mit diesem Marriott Bonvoy Status erhalten Teilnehmer 25 Prozent mehr Marriott Bonvoy-Punkte für berechtigte Hotelbuchungen, Zimmer-Upgrades und Late-Check-out (je nach Verfügbarkeit).

Strategische Bedeutung für beide Partner

Als Marke mit über 30 Hotel Brands an über 10.000 weltweiten Destinationen bietet Marriott Bonvoy den Miles & More Teilnehmern mit dieser Erweiterung attraktive und zusätzliche Vorteile im Flugreise- und Loyalitätssegment und eröffnet der Lufthansa Group neue Wachstumspotenziale.

Die erweiterte Kooperation fördert zudem die Kundenbindung, da Miles & More Teilnehmer nun noch stärker motiviert werden, innerhalb des gemeinsamen Ökosystems zu reisen, um mit Marriott Bonvoy sowohl Miles & More Points für ihren Status zu sammeln als auch von den zusätzlichen Vorteilen bei Hotelaufenthalten zu profitieren.

(red / LH)