Austrian Wings Tipp: Heute Photo & Adventure in der Pyramide Vösendorf

Eine "Pflichtveranstaltung" für Fotografen und Planespotter geht heute von 9:00 bis 17:00 Uhr in der Pyramide in Vösendorf über die Bühne: die Photo & Adventure 2025.

Alle großen Kamerahersteller sowie namhafte Fotohändler präsentieren sich vor Ort auf der Photo & Adventure, wobei man die angebotenen Kameras und Objektive unter fachkundiger Beratung ausprobieren kann. Ob Planespotter, Landschaftsfotograf oder Naturfilmer, für jeden ist etwas dabei. Abgerundet wird das Angebot durch zahlreiche kostenlose Vorträge von Expertinnen und Experten sowie durch (kostenpflichtige) Workshops, bei denen Profis ihre Tipps und Tricks verraten.

Der große Vorteil der Photo & Adventure gegenüber der "Online-Welt" ist, dass die Besucher die angebotenen Ausrüstungsgegenstände in die Hand nehmen und ausprobieren können.

Unter anderem ist die Lightbox Academy vertreten, bei der der bekannte österreichische Pilot und Fotograf Anton Wildberger ("The flying photographer") seine Ausbildung absolviert hat.

Hier finden unsere Leserinnen und Leser ein Aussteller-Verzeichnis der Photo & Adventure 2025.

(red)