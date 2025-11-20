Mietwagenzentrum am Flughafen Wien gewinnt Airport Parking Nachhaltigkeitspreis 2025

Das Turnaround-Center im Parkhaus 4 am Flughafen Wien wurde vor kurzem mit dem „Airport Parking Sustainability Award 2025“ von APNE (Airport Parking Network Event) ausgezeichnet. Der Award würdigt herausragende Innovationen in Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Effizienz im Flughafenparkbereich. Seit einem Jahr profitieren Passagiere und Mietwagenfirmen am Flughafen Wien von einem zentralen „Turnaround-Center“, das Anmietung, Rückgabe und Fahrzeugreinigung erstmals an einem Ort bündelt. Die Prozesse für Kundinnen und Kunden wurden dadurch deutlich komfortabler, gleichzeitig sorgen optimierte Abläufe und eine moderne, ressourcenschonende Waschstraße für mehr Effizienz und Nachhaltigkeit. Das innovative Konzept wurde gemeinsam mit Assured Austria umgesetzt.

„Assured Austria ist seit vielen Jahren ein verlässlicher Partner für den Flughafen Wien. Gemeinsam haben wir mit dem Turnaround-Center ein zukunftsweisendes Projekt realisiert, das beispielhaft zeigt, wie erfolgreiche Kooperation Innovation und gelebte Nachhaltigkeit verbindet. Die Auszeichnung bestätigt eindrucksvoll, welchen Mehrwert wir damit für unsere Passagiere, unsere Partner und den gesamten Standort schaffen“, so Mag. Wolfgang Scheibenpflug, MRICS, Geschäftsbereichsleiter Immobilien- und Standortmanagement der Flughafen Wien AG.

„Der Airport Parking Sustainability Award 2025 ist eine wertvolle Bestätigung für die hervorragende Zusammenarbeit mit Assured Austria und für die großartige Leistung unseres Teams. Wir freuen uns, gemeinsam weitere innovative und nachhaltige Schritte zu setzen, um die Servicequalität für unsere Kundinnen und Kunden kontinuierlich zu steigern“, ergänzt Susanne Schlagenhaufen, Leiterin Parken und Verkehrsanbindung der Flughafen Wien AG.

Effizienz und Komfort an einem Ort: Ausgezeichnetes „Turnaround-Center“ ist rund um die Uhr erreichbar

Im Turnaround-Center im Parkhaus 4 werden alle Mietwagenservices – von der Anmietung über die Rückgabe bis zur Fahrzeugreinigung – zentral abgewickelt. Durch die Nutzung einer bestehenden Parkhausebene musste keine zusätzliche Fläche verbaut werden. Die zentrale Abwicklung reduziert zudem Fahrzeugbewegungen und spart damit jährlich nahezu 300 Tonnen CO₂ ein. Für Reisende bietet das innovative Mietwagenzentrum besonderen Komfort: Es ist rund um die Uhr besetzt, die Abläufe sind klar strukturiert und über witterungsgeschützte Wege gelangt man direkt und bequem zu den Terminals. Die Zentralisierung vereinfacht nicht nur die Prozesse für Mietwagenanbieter erheblich, sondern steigert auch die Servicequalität für Fluggäste. Während die Fahrzeugreinigung zuvor an unterschiedlichen Standorten erfolgte, ist sie im Turnaround-Center gebündelt organisiert. Seit fast einem Jahrzehnt ist Assured Austria verlässlicher Partner des Flughafen Wien – gemeinsam wurden kontinuierlich neue Serviceangebote umgesetzt, darunter Valet-Parking, hochwertige Reinigungsservices und zuletzt das im November 2024 eröffnete Turnaround-Center.

Airport Parking Network Awards: Auszeichnungen in drei Kategorien

Die Airport Parking Network Awards sind eine Initiative, mit der herausragende Leistungen im Bereich des Flughafenparkens vor den Vorhang geholt werden. Mit Kategorien wie Innovation in Airport Parking, Best Customer Experience und Sustainability Leadership in Parking werden bahnbrechende Lösungen, außergewöhnliche Servicequalität und umweltfreundliche Initiativen ausgezeichnet. Teilnehmende Flughäfen haben die Möglichkeit, ihre Leistungen zu präsentieren, internationale Anerkennung zu erlangen und neue Maßstäbe in der Branche zu setzen. Der Flughafen Wien erhielt bereits zum zweiten Mal in Folge einen entsprechenden Award.

Parken am Flughafen Wien – online buchen und sparen

Einfach und bequem lassen sich Parkplätze am Flughafen Wien online buchen, auf vie-shop.viennaairport.com. So sichert man sich rechtzeitig den bevorzugten Parkplatz und profitiert von attraktiven Rabatten. Der Flughafen Wien bietet für jeden Reisenden die passende Parklösung. Mit dem Easy Parking Valet-Service können Fluggäste ihr Auto direkt am Terminal abgeben, während sich ein eigenes Team um das Parken des Fahrzeugs kümmert. Bei der Rückkehr wartet der Fahrzeugschlüssel in der Parkleitzentrale. Neu für E-Fahrzeugbesitzer bietet der Flughafen Wien das Service „Easy Park & Charge“, bei dem das Auto geparkt wird und dann vollständig aufgeladen zurückgegeben wird. Für mehr Komfort sorgt das exklusive Kingsize Parken: Im Parkhaus 4, Ebene 1, stehen besonders breite Parkplätze zur Verfügung – ideal für größere Fahrzeuge.

Über Assured Austria

Assured Austria ist Teil der Assured Europe Gruppe, dem anerkannten Marktführer im Bereich Flottenmanagement und damit verbundenen Dienstleistungen. Mit über 900 Standorten betreut die Gruppe jährlich mehr als drei Millionen Fahrzeuge und bietet maßgeschneiderte Outsourcing-Lösungen neben Flughäfen auch in den Bereichen Automobil, Autovermietung und Mobilität an. www.assuredeurope.com

(red TT / VIE)