Transavia baut Angebot ab BER aus

Mit Beginn des Winterflugplans erweitert Transavia France ihr Streckenangebot am BER um zwei Wintersonnenziele in Marokko. Bereits seit dem 26. Oktober fliegt die Airline zweimal pro Woche, donnerstags und sonntags, nach Marrakesch. Am 30. Oktober folgt Agadir, das von der Fluggesellschaft ebenfalls zweimal pro Woche, donnerstags und samstags, angesteuert wird. Beide Verbindungen sind attraktive Sonnenziele für Urlauber, die der kalten Jahreszeit entfliehen wollen.

Zusätzlich setzt Transavia France die Verbindung nach Nantes fort und fliegt weiterhin mehrmals täglich zum Flughafen Paris-Orly. Nantes ist erstmals und gleich mit zwei wöchentlichen Flügen, jeweils montags und freitags, im Winterflugplan vertreten. Die ganzjährige Route nach Paris-Orly sorgt zudem für gute Anschlussmöglichkeiten innerhalb Frankreichs und zu vielen europäischen Zielen.

„Transavia France erweitert das Streckennetz des BER um zwei attraktive Verbindungen nach Marokko und bietet Reisenden der Hauptstadtregion neue Möglichkeiten für eine winterliche Auszeit. Mit regelmäßigen Flügen nach Nantes im Winter und stabilen Verbindungen nach Paris bleiben wichtige französische Städte für Touristen und Geschäftsreisende komfortabel erreichbar. Damit leistet Transavia France einen wichtigen Beitrag zur weiteren Stärkung der Netzwerkqualität des BER“, betont István Szabó, Chief Operations Officer der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH.

„Wir freuen uns sehr, die beiden neuen Strecken vom BER nach Marokko eröffnen zu dürfen. Bei Transavia France ist es unser Ziel, Reisenden mehr Möglichkeiten zu attraktiven Preisen zu bieten, ohne dabei auf Service und Zuverlässigkeit zu verzichten. Mit diesen neuen Verbindungen nach Marrakesch und Agadir stärken wir unsere Präsenz auf dem deutschen Markt und reagieren gleichzeitig auf die wachsende Nachfrage nach sonnigen und kulturell reichen Reisezielen. Wir freuen uns sehr über die enge Zusammenarbeit mit dem Flughafen, um diese Strecken zu einem Erfolg zu machen und unseren Passagieren noch mehr Gründe zu bieten, sich für Transavia zu entscheiden“, sagt Julien Mallard, Chief Commercial Officer von Transavia France.

(red / Transavia)