RECARO Aircraft Seating erweitert sein Werk in Polen

Aircraft Seating, ein weltweit führender Anbieter von Flugzeugsitzlösungen, erweitert in diesem Jahr seine Anlage in Schwiebus/Świebodzin. Die Fertigstellung des Ausbaus ist für das dritte Quartal 2026 geplant.

Im Rahmen des Großprojekts space2grow und 20 Jahre nach der Standorteröffnung kündigt RECARO Aircraft Seating Polska eine Standorterweiterung an, um dem Wachstum der Branche gerecht zu werden. RECARO, Marktführer für Economy-Class-Sitze, setzt damit die Strategie fort, „in der Region, für die Region“ zu handeln, was das langfristige Engagement für die lokale Gemeinschaft durch den Ausbau der Infrastruktur und das Wachstum innerhalb der Region Świebodzin unterstreicht. Diese Erweiterung zielt darauf ab, den Marktanforderungen sowie den Erwartungen der Kunden gerecht zu werden, einschließlich der Anforderungen an die Lieferkette und zukünftiger Entwicklungsmöglichkeiten.

Um die steigenden Bedürfnisse der Branche zu erfüllen, werden die Produktions- und Logistikflächen auf fast 18.000 Quadratmeter verdoppelt. Darüber hinaus wird die Bürofläche auf fast 5.000 Quadratmeter mehr als verdoppelt, um ein modernes Arbeitsumfeld zu schaffen und das Wohl der Mitarbeitenden zu fördern. Die Fertigstellung ist für das dritte Quartal 2026 vorgesehen.

Zur weiteren Verbesserung der Standortkapazitäten werden im Zuge des Ausbaus technologische Neuerungen eingeführt. Dazu gehört ein automatisiertes Lagersystem, das die Genauigkeit der Materialzufuhr zu den Produktionslinien erhöht und die Fertigungszeiten verbessert. Durch intelligentes Flächenmanagement wird ein optimaler Grundriss und eine höhere Funktionalität innerhalb des Lagers erzielt, was zu niedrigeren Betriebskosten beiträgt. All diese Maßnahmen gewährleisten eine hohe Flexibilität, um sich schnell an wechselnde Auftragslagen und Nachfrage der Märkte und Kunden anzupassen. Damit wird sowohl den aktuellen als auch den zukünftigen Anforderungen des Marktes entsprochen.

„Dies ist ein bedeutender Meilenstein, da wir uns dem 120-jährigen Jubiläum von RECARO nähern“, erklärt Dr. Mark Hiller, CEO von RECARO Aircraft Seating und RECARO Holding. „Die Erweiterung unserer Standort in Polen ist ein herausragender Weg, um der wachsenden Nachfrage in der Luftfahrtindustrie zu entsprechen. Mit unserer Strategie 'In der Region, für die Region' unterstreicht die Erweiterung unser fortwährendes Engagement für die Gemeinschaft, unsere Partner und unser Team.“

„Im 20. Jahr unseres Bestehens in Schwiebus/Świebodzin freuen wir uns, mit dem Ausbau unseres Standorts zu beginnen, der sowohl der Region als auch unseren Kunden zugutekommt“, ergänzt Michal Nowicki, Geschäftsführer von RECARO Aircraft Seating Polska. „Mit der Verbesserung der technologischen Möglichkeiten und der Optimierung der Flächennutzung können wir die Bedürfnisse unserer Kunden in größerem Umfang erfüllen.“

(red / Recaro AS)