Dietmar Focke verstärkt ab 01. Mai Vorstand der Fraport AG

Focke wird als Chief Operating Officer (COO) die Verantwortung für die beiden Geschäftsbereiche Aviation und Ground Services übernehmen. Zuletzt war der Dipl.-Ingenieur bei Lufthansa Industry Solutions als Chief Executive Officer (CEO) tätig. "Ich freue mich sehr, dass wir mit Dietmar Focke eine Führungspersönlichkeit mit exzellenten Kompetenzen und einem breiten Erfahrungsfundus in der Luftverkehrsbranche gefunden haben", erklärt der Fraport-Aufsichtsratsvorsitzende Michael Boddenberg. "Dietmar Focke verfügt über langjährige und umfangreiche Führungs- und Managementerfahrung. Er wird das Fraport-Vorstandsteam gerade mit Blick auf die anspruchsvollen Operations am Flughafen Frankfurt ideal ergänzen."



Nach seiner Ausbildung zum Industriemechaniker und seinem anschließenden Studium zum Dipl. Ingenieur startete er im Jahr 2000 seine Karriere bei Lufthansa Technik in verschiedenen Führungspositionen in Deutschland, China und Ungarn - zuletzt als Vice President & Speaker Engine Services. 2022 wechselte er als COO in den Vorstand der Lufthansa Cargo. 2024 übernahm er als alleiniger Geschäftsführer die Gesamtverantwortung für Lufthansa Industry Solutions - ein internationales IT-Beratungsunternehmen mit 3.000 Beschäftigten für die digitale Transformation.



Focke, der aktuell noch in Hamburg lebt, ist verheiratet und Vater von zwei Kindern.

(red / FRA)