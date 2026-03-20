Flughafen Düsseldorf mit 21 Millionen Passagieren in 2025

Der Düsseldorfer Flughafen hat heute seine Verkehrs- und Geschäftsergebnisse für das Jahr 2025 vorgestellt. Mit mehr Fluggästen und schwarzen Zahlen konnte der Airport seine wirtschaftliche Basis weiter festigen und zugleich wichtige Projekte für Qualität, Infrastruktur und Nachhaltigkeit voranbringen. Nordrhein-Westfalens größter Flughafen setzt seinen Kurs zur „Destination of Excellence“ mit hohen Investitionen konsequent fort.

Stabiles Verkehrswachstum, positives Geschäftsergebnis

Mit 21 Millionen Passagieren verzeichnete der Düsseldorfer Airport 2025 knapp fünf Prozent mehr Reisende als im Vorjahr. „Dass wir im zweiten Jahr in Folge um rund eine Million Passagiere wachsen, ist ein starkes Zeichen für die Attraktivität unseres Airports. Für uns ist das Bestätigung und Auftrag zugleich. Wir wollen den Menschen, die sich für Düsseldorf entscheiden, nicht nur ein starkes Streckennetz bieten, sondern ein Flughafen-Erlebnis, das durch Qualität, Verlässlichkeit und Service überzeugt“, so Lars Redeligx, Vorsitzender der Flughafengeschäftsführung.

Im Durchschnitt begrüßte der Airport täglich rund 57.600 Reisende, an Spitzentagen mehr als 80.000. Die Zahl der Flugbewegungen stieg von rund 155.600 im Jahr 2024 auf über 159.900 Starts und Landungen im vergangenen Jahr. Die Reiselust bleibt hoch, trotz anspruchsvoller wirtschaftlicher und geopolitischer Rahmenbedingungen. Das Reiseaufkommen wird weiterhin in erster Linie von privaten Anlässen bestimmt. Gefragt sind sowohl Urlaub am Meer als auch Städtereisen sowie Besuche bei Freunden und Verwandten. Im aktuellen Sommerflugplan verbinden mehr als 60 Airlines Düsseldorf mit über 160 Zielen in rund 50 Ländern. Besonders stark nachgefragt bleiben Spanien, die Türkei, Griechenland und Italien.

Die erfreuliche Verkehrsentwicklung spiegelt sich in den wirtschaftlichen Kennzahlen des Airports wider: Der Jahresüberschuss der Flughafen Düsseldorf GmbH konnte um knapp 50 Prozent auf 20,2 Millionen Euro gesteigert werden. Zugleich investierte der Flughafen mit 94,6 Millionen Euro auf Rekordniveau. Darüber hinaus konnte der Airport aus eigener Kraft neue Mittel am Finanzmarkt aufnehmen und seine Nettoverbindlichkeiten im Jahr 2025 um rund 37 Millionen Euro weiter reduzieren. Das NRW-Corona-Darlehen will der Airport bis Ende 2026 vollständig zurückzahlen. Die Umsatzerlöse der Flughafen Düsseldorf GmbH liegen bei 467,2 Millionen Euro.

„Wir wachsen, wir investieren und wir tun dies auf einer soliden wirtschaftlichen Grundlage“, erklärt Pradeep Pinakatt, kaufmännischer Geschäftsführer und Arbeitsdirektor der Flughafen Düsseldorf GmbH. „Dass wir trotz eines herausforderndes Marktumfelds unser Ergebnis deutlich steigern konnten, Schulden abbauen und zugleich kräftig in die Zukunft unseres Standorts investieren, ist ein starkes Signal für unsere Mitarbeitenden, für unsere Partner sowie für Stadt und Region.“

Investitionen stärken Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit

Im Rahmen des Masterplans 2045 treibt der Flughafen seine langfristige Standortentwicklung weiter voran. Der Airport wird in den kommenden zwanzig Jahren rund eine Milliarde Euro in Infrastruktur, Nachhaltigkeit, operative Exzellenz und Aufenthaltsqualität investieren.

Die anstehende Inbetriebnahme der zukünftigen Hauptfeuerwache, die moderne Infrastruktur mit einem nachhaltigen Energiekonzept verbindet, markiert einen wichtigen Meilenstein in der Weiterentwicklung des Flughafens. Daneben gehört die neue Photovoltaik-Großanlage des Flughafens zu den wichtigsten Projekten der kommenden Monate. Sie umfasst rund 40.000 Module und soll jährlich mehr als 15 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugen. Ergänzt wird die Anlage durch Batteriespeicher, um den produzierten Strom effizienter nutzen zu können. Noch in diesem Sommer soll zudem der Bauantrag für das geplante neue Tanklager mit Gleisanschluss eingereicht werden. Damit schafft der Flughafen Infrastruktur für die Logistik nachhaltiger Kraftstoffe.

Beim Aufenthalt im Terminal sind die Verbesserungen schon sichtbar und spürbar. Die neue DUS Rhein Lounge ist teileröffnet und besticht mit hoher Aufenthaltsqualität und regionalen Akzenten. Auf der Außenterrasse mit Blick aufs Vorfeldgeschehen wird die Zeit bis zum Abflug zum Urlaubserlebnis. Auch die neue VIP-Lounge ist in Teilen schon für Kundinnen und Kunden erlebbar und überzeugt neben dem Design mit durchdachten Zonen für Ruhe und Diskretion. Beide Lounges mit mehr Raum zum Entspannen, Arbeiten und Genießen werden im Laufe des Sommers komplett öffnen. Das Retail- und Gastronomieangebot am Flughafen wird im Laufe des Jahres grundlegend erneuert. Gegen den Trend im stationären Einzelhandel kommen bis Anfang 2027 insgesamt 24 neue Marken, Formate und Angebote hinzu.

Weitere Investitionsmaßnahmen betreffen unter anderem die Modernisierung der Sanitäranlagen, den Ausbau von Self-Bag-Drop-Angeboten sowie die zunehmende Automatisierung von Boardingprozessen.

Wichtiger Wirtschafts- und Beschäftigungsfaktor für die Region

Der Flughafen Düsseldorf bleibt ein bedeutender Wirtschafts- und Beschäftigungsfaktor für Nordrhein-Westfalen. Rund 20.000 Menschen arbeiten heute am Standort Airport. Darüber hinaus hat der Flughafen allein im Zeitraum von 2022 bis 2025 Aufträge im Wert von über 750 Millionen Euro an Unternehmen in Nordrhein-Westfalen vergeben. Damit ist der Airport ein wichtiger Auftraggeber für heimische Unternehmen – mit starken Impulsen für den gesamten Wirtschaftsstandort. Die am Airport tätigen Firmen und Dienstleister generieren jährlich eine Bruttowertschöpfung in Höhe von über vier Milliarden Euro, davon allein mehr als drei Milliarden Euro in NRW.

(red FG / PM DUS)