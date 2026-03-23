München Airport erhält wichtige Zertifizierung für Klimaschutzmanagement

Der Flughafen München wurde erstmals mit Level 4 des internationalen Programms „Airport Carbon Accreditation“ (ACA) des europäischen Flughafenverbands ACI Europe zertifiziert. Diese weltweit anerkannte Zertifizierung bestätigt, dass der Flughafen konsequent auf sein Ziel, Netto-Null-Emissionen (Net Zero) bis 2035, hinarbeitet.

Im Rahmen des ACA-Programms wird die Klimaschutzperformance von Flughäfen nach strengen Standards in einem System mit fünf Zertifizierungs-Levels beurteilt. Insgesamt 650 Airports nehmen an dem Programm teil, in Deutschland sind es zehn. ACA-Level 4 bescheinigt Flughäfen, dass sie ihr CO₂‑Management klar an den Zielen des Pariser Klimaabkommens ausgerichtet haben. Voraussetzung dafür sind absolute Reduktionsziele für die Emissionen der Scopes 1 und 2 sowie ein langfristiger, umfassender Carbon Management-Plan, der die Maßnahmen festlegt. Zusätzlich verlangt Level 4 nachvollziehbare Fortschritte bei der Senkung wesentlicher Scope‑3‑Emissionen. Dies setzt eine aktive Zusammenarbeit mit zentralen Partnern, u.a. Airlines und Dienstleistern am Flughafen voraus, damit sie ihre Emissionen nachhaltig reduzieren.

Jost Lammers, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen München GmbH, erklärte dazu: „Die erstmalige Zertifizierung unseres Airports auf Level 4 ist ein starkes Signal für unser Engagement im Klimaschutz. Sie bestätigt, dass wir auf gutem Kurs in Richtung unseres Ziels sind, den Flughafen ab 2035 so zu betreiben, dass er kein klimaschädliches CO 2 in der Atmosphäre hinterlässt. Inzwischen wurden am Flughafen mehrere hundert Maßnahmen durchgeführt, um die CO 2 -Emissionen erfolgreich zu reduzieren. Level 4 zeichnet aus, dass wir auch die am Flughafen ansässigen Unternehmen und Stakeholder stark in unsere Klimaschutzanstrengungen eingebunden haben. Allein 20 Maßnahmen, werden dazu durchgeführt.“

Künftig sind weitere Maßnahmen vorgesehen, wie etwa die weitere Elektrifizierung des Fuhrparks, der weitere Ausbau der Photovoltaik auf Dächern und Freiflächen zur nachhaltigen Energieversorgung, die weitere klimafreundliche Umrüstung der flughafentechnischen Anlagen und die Beleuchtung hin zu LED. 2025 wurde Bayerns größter öffentlicher Ladepark am Airport eröffnet, damit auch Passagiere die Möglichkeit haben, ihre Elektrofahrzeuge zu laden. Ein weiterer Meilenstein ist die Nutzung von Windenergie. Der Flughafen München hat diesen Februar einen Stromliefervertrag mit RWE abgeschlossen, der ihm jährlich 40 Gigawattstunden grünen Strom aus einem neuen Offshore‑Windpark in der Nordsee zusichert. Der Windpark soll Anfang 2027 den Betrieb aufnehmen.

(red FG / MUC)