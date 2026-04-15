März 2026: Wachstum bei Passagieren und Cargo in Frankfurt

Im März nutzten rund 4,7 Millionen Passagiere den Flughafen Frankfurt. Trotz der Sondereffekte durch zwei Streiktage und die aktuelle geopolitische Situation wuchs das Aufkommen im Berichtsmonat gegenüber Vorjahr um 2,1 Prozent. Von den Lufthansa-Streiks Mitte März waren in Frankfurt etwa 100.000 Fluggäste betroffen. Die Folgen des Iran-Kriegs haben im Berichtsmonat zu einem starken Rückgang des Aufkommens in die Region Nahost von 68,6 Prozent geführt. Dagegen wuchs die Nachfrage nach Direktflügen deutlich zu Destinationen in Afrika (plus 22,3 Prozent) und in Fernost (Thailand: plus 32,4 Prozent; Indien: plus 22,2 Prozent; China: plus 22,2 Prozent).



Auch auf Quartalssicht stieg das Aufkommen in Frankfurt. In den ersten drei Monaten des Jahres nutzten kumuliert rund 12,7 Millionen Passagiere Deutschlands Tor zur Welt. Das entsprach einem Zuwachs von 2,3 Prozent.



Das Cargo-Volumen stieg im Berichtsmonat um 0,4 Prozent auf 185.486 Tonnen. Die Zahl der Flugbewegungen lag mit 34.892 Starts und Landungen mit 1,1 Prozent im Minus. Die Summe der Höchststartgewichte erreichte rund 2,2 Millionen Tonnen. Gegenüber dem Vergleichsmonat 2025 war das ein Rückgang um 1,9 Prozent.



International wuchs Fraport in allen Märkten. Am Flughafen Ljubljana stieg das Aufkommen um 17,0 Prozent. Im Berichtsmonat nutzten den slowenischen Flughafen 110.615 Fluggäste. Die brasilianischen Airports in Fortaleza und Porto Alegre verzeichneten mit 1,2 Millionen Passagieren ein Plus von 18,2 Prozent. Der Flughafen im peruanischen Lima wuchs im Berichtsmonat auf rund 2,1 Millionen Fluggäste, ein Plus von 1,4 Prozent. Die 14 griechischen Fraport-Flughäfen waren von insgesamt 889.043 Passagieren gefragt. Das entsprach einem Plus von 6,9 Prozent. Die Twin Star-Airports Burgas und Varna in Bulgarien begrüßten 91.770 Reisende (plus 19,6 Prozent). Das Aufkommen am türkischen Flughafen Antalya stieg um 10,3 Prozent auf 1,2 Millionen Fluggäste.



Das Gesamtaufkommen der von Fraport aktiv gemanagten Flughäfen lag im Berichtsmonat bei rund 10,3 Millionen Passagieren und damit um 5,1 Prozent höher als in der Vorjahresperiode. Kumuliert auf das erste Quartal stieg das Aufkommen im Konzern um 5,2 Prozent auf 28,6 Millionen Fluggäste.

(red HLS / FRA)