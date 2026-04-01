APRIL APRIL ! Neue österreichische Langstreckenairline geht mit Boeing 767 an den Start

Bis Ende des Jahres mustert die AUA ihre letzten drei Boeing 767-300ER aus. Obwohl der Typ schon in die Jahre gekommen ist, gehört er noch lange nicht zum alten Eisen. Das möchten sich österreichische Investoren, die vorerst anonym bleiben wollen, zunutze machen. Sie planen ein Langstrecken-Startup.

Mit Beginn des Sommerflugplans 2027 sollen die drei ehemaligen AUA-Langstreckenjets dann für eine neue österreichische Fluggesellschaft von Wien aus abheben. Kurzstreckenflüge seien nicht geplant. Zwar gibt es noch keinen offiziellen Flugplan, doch wie aus gut unterrichteten Kreisen bereits durchgesickert ist, sollen New York, Mombasa, Mauritius und Bangkok angeflogen werden. Um die Flugzeuge in der nachfrageschwächeren Zeit auszulasten, will man sie im Wetlease an andere Airlines vermieten. Auch die AUA sei ein möglicher Wetlease-Kunde, ist zu vernehmen. Überhaupt werde die Partnerschaft mit Österreichs Flagcarrier sehr eng sein, denn die AUA solle die Wartung der 767 übernehmen. Entsprechende Verträge seien so gut wie in trockenen Tüchern.

(red AS)