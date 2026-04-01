WIR WÜNSCHEN FROHE OSTERN UND MACHEN FERIEN

Unser Team macht diese Woche Pause. Auf unserem X-Konto (Twitter) versorgen wir Euch in der Zwischenzeit mit aktuellen Infos.

Liebe Leserinnen und Leser!

Der März war ein Rekordmonat - dank Ihrer Treue zu Austrian Wings - Österreichs Luftfahrtmagazin, die uns Ansporn ist, stets noch besser zu werden.

Unser Team nutzt die Osterferien, um auszuspannen und neue Kraft zu tanken. Daher wird es der Woche vom 30. bis 5. April 2026 nur einen stark eingeschränkten Redaktionsbetrieb geben.

Aktuelle Neuigkeiten werden in eingeschränktem Rahmen auf unseren X-Account (vormals Twitter) gepostet.

Ab dem 6 April sind wir wieder mit vollem Schub da.

In diesem Sinne: FROHE OSTERN!