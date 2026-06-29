Middle East Airlines fliegt neu ab BER

Die libanesische Fluggesellschaft Middle East Airlines verbindet den BER ab sofort mit Beirut, der Hauptstadt des Libanon. Damit erhält die Hauptstadtregion eine zusätzliche Direktverbindung in den Nahen Osten.

Die Strecke wird viermal wöchentlich bedient, jeweils dienstags, freitags, samstags und sonntags. Die Flugtage sind auf flexible Anreisen im Besuchsverkehr bei Freunden und Verwandten ausgerichtet und ermöglichen verlängerte Wochenendaufenthalte sowie längere Reisen. Zum Einsatz kommen Airbus A320, die 180 Passagieren Platz bieten.

„Willkommen! Wir freuen uns, mit Middle East Airlines eine neue, etablierte Netzwerk-Airline am BER zu begrüßen“, sagt Aletta von Massenbach, Vorsitzende der Geschäftsführung der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH. „Die neue Verbindung nach Beirut stärkt die Anbindung der Hauptstadtregion an den Nahen Osten und schafft ein zusätzliches, verlässliches Angebot für Reisende mit familiären und persönlichen Beziehungen in die Region. Wir wünschen allzeit guten Flug.“

Die neue Verbindung richtet sich insbesondere an Reisende, die Familie und Freunde in der Heimat besuchen wollen. In der Hauptstadtregion lebt eine große libanesische Community sowie eine bedeutende Zahl an Menschen mit Verbindungen in die Region. Beirut bietet zudem Anschlussmöglichkeiten für Weiterreisen in der Region und ist unter anderem für Reisende mit Zielen in Syrien relevant.

Über Middle East Airlines

Middle East Airlines (MEA) ist die staatliche Fluggesellschaft des Libanon mit Sitz in Beirut. Die Airline wurde 1945 gegründet und ist seit 2012 Mitglied der Luftfahrtallianz SkyTeam. MEA betreibt eine moderne Airbus-Flotte und verbindet ihr Drehkreuz Beirut mit Zielen in Europa, dem Nahen Osten und weiteren Regionen. Die Airline hat eine zentrale Bedeutung für die internationale Anbindung des Libanon.

(red BS / DS / BER)