Russischer Tu-22M3 Bomber über Sibirien abgestürzt

Die russische Luftwaffe hat einen ihrer wertvollen Tu-22M3 Bomber verloren. Die Maschine verunglückte über Sibirien, die Crew konnte sich mittels Schleudersitz retten.

Offiziellen russischen Angaben zufolge (denen allerdings kaum zu trauen ist) stürzte die Maschine auf einem Trainingsflug ab. Die Piloten konnten sich mittels Schleudersitz retten, am Boden kam niemand zu schaden. Zu den Absturzursachen machten Russland keine Angaben.

Aus Luftfahrtkreisen war jedoch zu vernehmen, dass die Maschine einen Triebwerksausfall hatte und deswegen verunglückte. Die Tu-22M ist ein strategischer Bomber, der noch in der Sowjetunion entwickelt wurde. Von einst rund 500 gebauten Exemplaren soll Russland noch etwa 60 Maschinen im aktiven Bestand haben. Wie viele dieser 60 Maschinen tatsächlich noch flugfähig sind, ist nicht bekannt. Der Verlust jeder Maschine wiegt angesichts der geringen Anzahl daher besonders schwer.

(red HB / SG)