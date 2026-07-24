AAS verliert Lizenz am Flughafen Wien an völlig unbekannte "anonyme" burgenländische Firma

Mit Ende Oktober 2026 läuft der Vertrag der Airline Assistance Switzerland am Flughafen Wien aus. Die Agenden des Unternehmens übernimmt eine völlig unbekannte neu gegründete burgenländische Firma. Innerhalb der Branche vermuten manche deshalb "politische Mauscheleien". Egal ob das zutrifft (wird von Austrian Wings nicht behauptet) oder nicht: In der Tat gibt es einige Auffälligkeiten bei dem neuen Unternehmen, dessen Stammkapital lächerlich niedrige 10.000 Euro beträgt. E-Mail, Homepage und Telefonnummer sind unbekannt, der Firmensitz liegt in einem Wohnhaus, weit entfernt vom Flughafen Schwechat.

Vor sieben Jahren übernahm die Airline Assistance Switzerland, AAS abgekürzt, den Vertrag für die Bodenabfertigung am Flughafen Wien von der türkischen Firma Celebi. Austrian Wings berichtete. AAS ist ein Schweizer Unternehmen mit mehr als 20 Jahren Erfahrung, das unter anderem in der Schweiz, Österreich und Deutschland tätig ist. Bei der Neuausschreibung der Bodenabfertigung am Flughafen Wien (rund 30 Millionen Fluggäste jährlich) kam AAS allerdings nicht mehr zum Zug.

Den Zuschlag erhielt eine erst im Februar dieses Jahres neu gegründete burgenländische Firma namens Joint Sky Services GmbH mit Sitz in Eisenstadt. Dieses Unternehmen kann offenbar keinerlei Erfahrung im Bereich der Bodenabfertigung auf Airports aufweisen. Dafür scheint als Geschäftsführer neben Florian Samsinger ein gewisser Martin Stift auf. Ein Mann gleichen Namens fungiert als Referatsleiter in der burgenländischen Landesregierung unter Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ). Ob es sich dabei um die gleiche Person handelt, ist nicht bekannt, dürfte aber wahrscheinlich sein.

Die erst vor fünf Monaten gegründete Joint Sky Services GmbH verfügt über keine Homepage oder öffentlich bekannte E-Mailadresse und das Stammkapital beträgt laut www.edi.gv.at gerade einmal 10.000 Euro, obwohl als Gesellschafter zwei Firmen namens INTERNATIONAL AIRPORT SERVICES HOLDING LTD und SKY MAGNUM B.V. aufscheinen. Die Firmenanschrift von Joint Sky Services GmbH befindet sich in einer Wohnhausanlage im Eisenstädter Stadtteil St. Georgen. Austrian Wings wird in Kürze einen Lokalaugenschein an der Örtlichkeit vornehmen und versuchen, mit einem der Verantwortlichen persönlich zu sprechen und mehr über das Unternehmen zu erfahren.

Selbst bei rechtlich korrekter Vorgehensweise bei der Vergabe, die seitens Austrian Wings zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht angezweifelt wird, mutet es zumindest seltsam an, dass ein völlig unbekanntes und ziemlich anonymes Unternehmen, ohne Homepage, ohne E-Mailadresse, ohne ersichtliche Branchenerfahrung und ohne Telefonnummer mit einer Anschrift in einem Wohnhaus 60 Kilometer vom Flughafen Wien entfernt einen solchen Vertrag erhält. Denn neben der Joint Sky Services GmbH und der AAS Switzerland haben sich laut Austrian Wings Informationen mehrere andere international erfahrene Anbieter beworben.

Innerhalb der Branche ist man ebenfalls überrascht von der Entscheidung. Mancherorts wird gar eine "politische Mauschelei" bei der Vergabe des ab Ende Oktober gültigen neuen Vertrages vermutet, denn auch dort findet man die Vergabe und die neue Firma jedenfalls hinterfragenswert.

(red CvD)