Sommer, Sonne, Sonnenschein ... Austrian Wings macht Ferien

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Der Sommer samt Schulferien ist da. Viele aus unserem Team haben Familie und so nutzen wir alle den Sommer, um Zeit mit den Familien zu verbringen und frische Kraft zu tanken. Aus diesem Grund wird der Austrian Wings Redaktionsbetrieb bis Ende August in eingeschränkter Form erfolgen.

Wir haben einige spannende Reportagen für Euch vorbereitet und natürlich wird es darüber hinaus tagesaktuelle Berichterstattung geben - nur eben nicht im gewohnten Ausmaß. E-Mails, die uns bis Ende August erreichen, können ebenfalls nicht oder nur sehr eingeschränkt bearbeitet werden. Ab Anfang September sind wir dann wieder mit voller Schubkraft für Euch da.

Wir danken für Euer Verständnis und wünschen Euch einen fantastischen Sommer!

Euer Austrian Wings Team