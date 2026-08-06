Sahara Slovakia am 7. und 8. August

Am Freitag und Samstag findet in der Slowakei wieder die Militär- und Flugschau "Sahara Slovakia" statt.

Zum mittlerweile 22. Mal findet am 7. und 8. August 2026 in der Slowakei nahe der Stadt Senica (Deutsch: Senitz) die Großveranstaltung "Sahara Slovakia" statt. Was vielen an Militärtechnik Interessierten aus ganz Europa als Pflichttermin gilt, ist auch für Luftfahrtfans empfehlenswert. Die "Sahara Slovakia" ist eine Kombination aus Reenactment-Show, Oldtimer-Messe, eine Schau für historische Fahrzeuge, ein- und mehrspurig, Volksfest für Familien und auch eine Flugschau.

Erwartet wird auch heuer wieder der spektakuläre Auftritt der ostslowakischen Formation "Retro Sky Team" aus Kaschau/Kosice.

Hier finden Sie die Austrian Wings Fotoreportage von der Sahara 2025.

(red)