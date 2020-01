Danish Air Transport verbindet Tegel mit Saarbrücken

Die Fluggesellschaft Danish Air Transport (DAT) fliegt neu von Berlin-Tegel zum Flughafen Saarbrücken (SCN). Montags bis freitags geht es ab sofort dreimal täglich in die saarländische Landeshauptstadt, samstags einmal und sonntags zweimal pro Tag.

Die Verbindung ist insbesondere für Geschäftsreisende in Richtung Berlin interessant, jedoch auch für Reisende aus der Hauptstadtregion, so die Betreibergesellschaft der Berliner Flughäfen. Die Stadt hat sowohl für Kultur- als auch für Naturfans vieles zu bieten. Zudem sind über Saarbrücken auch Ziele in Frankreich und Luxemburg schnell zu erreichen. DAT hat die Strecke zu Jahresbeginn nahtlos von Luxair übernommen. Geflogen wird mit einem Flugzeug vom Typ ATR 72-600, das 72 Passagieren Platz bietet. Die Flugzeit beträgt eine Stunde und vierzig Minuten.

Patrick Muller, Leiter Operations der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH: „Willkommen in Berlin! Wir freuen uns, mit DAT eine Airline gefunden zu haben, die die Kontinuität der Verbindung Berlin-Saarbrücken sicherstellt und wünschen alles Gute in Berlin."

Jesper Rungholm, Geschäftsführer Danish Air Transport: „Wir freuen uns sehr, dass wir neben unseren Routen in Dänemark, Norwegen, Schottland und Italien nun erstmals auch eine Verbindung in Deutschland anbieten können. Auch auf der Strecke Saarbrücken-Berlin steht DAT als echtes europäisches Unternehmen für Kompetenz im Fliegen, höchste Sicherheitsstandards sowie großes Servicebewusstsein gegenüber unseren Passagieren."

(red / Berliner Flughäfen)