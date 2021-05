Neue Flugverbindung ab Hamburg

Mit Danish Air Transport (DAT) kommt ab sofort eine weitere neue Fluggesellschaft an den Hamburg Airport. Der Erstflug bildet den Auftakt für eine neue Inlandsstrecke: Künftig verbindet DAT zunächst zweimal wöchentlich Hamburg und Saarbrücken. Flüge sind immer montags und freitags geplant. Ab Juni wird das Angebot, das für Geschäfts- und Privatreisende gleichermaßen attraktiv ist, voraussichtlich auf drei wöchentliche Flüge ausgeweitet.

„Hamburg Airport heißt DAT ganz herzlich willkommen. Die Strecke zwischen Hamburg und Saarbrücken ist nicht nur für Geschäftsreisende von Vorteil. Auch für Urlauber, die beispielsweise das Saarland oder die angrenzenden Länder Luxemburg und Frankreich besuchen wollen, ist der Flughafen Saarbrücken ein guter Ausgangspunkt. Wir freuen uns sehr, dass unsere Passagiere durch das neue Angebot noch mehr Auswahl auch auf Inlandsstrecken haben", sagt Dirk Behrens, Leiter Aviation am Hamburg Airport.

„Wir sind ein echtes europäisches Unternehmen und freuen uns sehr, neben unseren Routen in Dänemark, Norwegen, Schottland und Italien jetzt auch eine weitere attraktive Linie in Deutschland bedienen zu können. DAT steht für Kompetenz im Fliegen, höchste Sicherheitsstandards und großes Servicebewusstsein gegenüber den Passagieren. Das wird auch für die Verbindung Saarbrücken – Hamburg gelten", sagt Jesper Rungholm – Firmenchef Danish Air Transport – zu der neuen Strecke.

DAT ist eine dänische Fluggesellschaft, die 1989 gegründet wurde. In einer Flotte von ATR-, MD 82/83- und Airbus A320-Flugzeugen befördert DAT heute jährlich fast eine Million Passagiere. Als echte europäische Fluggesellschaft betreibt DAT Regionalstrecken nicht nur in Dänemark, sondern auch in Schottland, Italien, Norwegen und Deutschland.

(red / HAM)