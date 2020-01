EVA Air zählt zu den sichersten Airlines der Welt

Einmal mehr wird Star Alliance-Mitglied EVA AIR als eine der sichersten Airlines ausgezeichnet. EVA AIR belegt laut Analysen des Jet Airliner Crash Data Evaluation Center (JACDEC) den neunten Platz unter den weltweit sichersten Fluggesellschaften. Das neueste Ranking samt Bewertungen ist in der aktuellen Ausgabe des renommierten AERO International Magazins zu finden. Diese Auszeichnung schließt an die kürzlich erfolgte Anerkennung von EVA AIR als drittsicherste Airline in der Top-20-Liste von AirlineRatings.com an, wie die Fluggesellschaft aus Taiwan mitteilte.

JACDEC hat einen eigenen „Risikoindex" entwickelt, der sich aus 33 Parametern zusammensetzt und bei dem die in „Revenue Passenger Kilometers" gemessene Verkehrsleistung einer Fluglinie gegen ihre Unfallhistorie und das Umfeld, in dem sie arbeitet, gestellt werden. Die Unfallhistorie wiederum basiert auf den Daten tausender Unfälle und Zwischenfälle aus den letzten 30 Jahren. Zudem werden unter anderem auch Faktoren wie das Flottenalter, IATA-Flugsicherheitsprüfungen oder die Zuverlässigkeit der für Flugsicherheit zuständigen staatlichen Institutionen und die innere Sicherheit der Heimatländer berücksichtigt. Seit JACDEC im Jahr 2003 mit dem Airline Safety Ranking begonnen hat, zählt EVA AIR immer wieder zu den sichersten Fluggesellschaften der Welt.

Sicherheit gehört zu EVA AIRs wichtigsten Grundwerten. Ein qualitativ hochwertiges Service wäre nicht möglich, wenn nicht jeder einzelne Aspekt des Betriebs vollständig berücksichtigt werden würde. Durch Investitionen in Simulatoren für alle Flugzeugtypen und entsprechende Einrichtungen zur Schulung des Kabinenpersonals unterstützt EVA AIR ihre Teams bei der Entwicklung und kontinuierlichen Verbesserung grundlegender Fähigkeiten, von reibungslosen Flugabläufen bis hin zur Bewältigung von Notfällen in simulierten Umgebungen. Durch harte Arbeit in den letzten 30 Jahren hat EVA AIR seit 2003 bei den IATA-Betriebssicherheitsaudits (IOSA), die alle zwei Jahre stattfinden, achtmal hintereinander keinerlei Mängel aufgewiesen.

Die Anerkennung durch JACDEC und andere angesehene Luftfahrtexperten zeigt nicht nur die herausragende Leistung von EVA AIR, sondern unterstreicht auch die hohe Wettbewerbsfähigkeit der taiwanesischen Luftfahrtindustrie auf dem Weltmarkt.

Über EVA AIR

Die private taiwanesische Fluggesellschaft EVA AIR ist Star Alliance-Mitglied seit 2013 und eine der nur zehn Airlines weltweit mit den begehrten fünf Sternen von SYKTRAX für herausragende Services und Leistungen. Sie ist Teil der angesehenen Evergreen Group und Schwestergesellschaft der Evergreen Line, eine der weltweit größten Containerschiff-Reedereien mit Sitz in Taipeh. Derzeit bedient EVA AIR mehr als 60 Destinationen auf vier Kontinenten (Asien, Australien, Europa und Amerika) mit über 80 Flugzeugen der Typen Boeing und Airbus. EVA AIR fliegt täglich nach Taipeh, jeden Montag, Donnerstag und Samstag nonstop und Dienstag, Mittwoch, Freitag und Sonntag via Bangkok. EVA AIR bedient die Strecke Wien – (Bangkok) - Taipeh derzeit mit einem Boeing 787-9 „Dreamliner". Ab Mitte Februar 2020 wird auf der Strecke via Bangkok ein neuer Boeing 797-10 Dreamliner zum Einsatz kommen.

(red / BR)