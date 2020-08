Taiwan: "Hello Kitty"-Flug zum Vatertag mit EVA AIR

Während international auch weiterhin zahlreiche Flugverbindungen, bedingt durch Covid-19, ausfallen müssen, durften Luftfahrt-Fans in Taiwan anlässlich des dortigen Vatertages ein kleines Luftfahrt-Special genießen.

EVA AIR bot einen Rundflug im "Hello Kitty"-Jet an. Airline-Präsident Clay Sun freut sich: "Die Tickets waren sofort ausverkauft", zieht er Bilanz über die taiwanesische Vatertags-Aktion. Daher wurde für den 15. August ein weiterer Flug ins Programm genommen, und auch dieser war binnen kürzester Zeit restlos ausgebucht.

"Die Resonanz auf diese Aktion zeigt nicht nur den Wunsch der Reisenden zu fliegen, sondern ermutigt die Fluggesellschaften auch, den Flugbetrieb durch COVID-19-Sperren und Schwierigkeiten aufrechtzuerhalten. Wir hoffen, dass diese Pandemie bald vorbei sein wird. Und wir freuen uns darauf, den Betrieb und die Dienstleistungen wieder aufzunehmen, damit unsere Fluggäste wieder mit Zuversicht fliegen und die Freuden des Reisens im Ausland genießen können", blickt Sun optimistisch in die Zukunft.

EVA AIR setzte ihren Hello Kitty-Joyful Dream-Jet ein, um den Vatertagsflug durchzuführen. Das Flugzeug, ein Airbus A330-300, ist mit 30 Sitzen in der Business Class und 279 in der Economy Class ausgestattet. Die Gesamtflugzeit vom Start bis zur Landung für den Sonderflug betrug zwei Stunden und 45 Minuten. Auf dem Flug konnten die Passagiere die schönsten Landschaften Taiwans, wie zum Beispiel die Yangming Berge, die taiwanesische Ostküste und Eluanbi, den südlichsten Punkt des Landes, von oben genießen.

(red Aig)