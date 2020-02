Deutschland: Sturmtief Sabine sorgt auch am Montag für Flugausfälle

Sturmtief Sabine hält auch am Montag Nordrhein-Westfalen und den Luftverkehr in Atem. Nachdem die Fluggesellschaften am Sonntag 120 Starts und Landungen aus Sicherheitsgründen am Düsseldorfer Airport abgesagt hatten, wurden für Montag bereits 100 von ursprünglich geplanten 570 Flugbewegungen annulliert (Stand: 18:00 Uhr).

Passagiere, die am Montag eine Flugreise gebucht haben, werden daher weiterhin gebeten, sich vor Anreise zum Flughafen über den Status ihres Fluges auf der Website ihrer Airline zu informieren.

Die Besucherterrasse des Flughafens bleibt auch am Montag wetterbedingt geschlossen, teilte der Flughafen Düsseldorf mit.

Auch andere Airports im gesamten deutschen Staatsgebiet erwarten Beeinträchtigungen.