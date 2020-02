Ethiopian Mobile App erreicht eine Million Downloads

Eine Million Nutzer für ET Mobile App. Mit einer robusten und integrierten digitalen Strategie hat Ethiopian mit seiner benutzerfreundlichen mobilen App einen innovativen Ansatz für Einfachheit und nahtloses End-to-End-Kundenerlebnis festgelegt, teilte Ethiopian Airlines in einer Aussendung mit.

Die Fluggesellschaft startete nach eigenen Angaben eine Digitalisierungsreise mit lokalisierten Diensten, Sprachen und Zahlungsoptionen. Als wegweisende Fluggesellschaft in Afrika mit den Zahlungsoptionen Alipay und WeChat bietet die App außerdem 38 Zahlungsoptionen für globale Kunden. Mit der Ethiopian Mobile App können globale Passagiere Flugstatusbenachrichtigungen buchen, bezahlen, einchecken, einsteigen sowie genießen - alles mit einem einzigen Fenstersystem und einer Mobile-Cloud-First-Strategie.

Miretab Teklay, IMC-Direktor für ET: „Im Einklang mit der Strategie für digital vernetzte Gäste in Äthiopien haben wir erhebliche Investitionen in unseren digitalen Service getätigt, um die Erfahrung unserer Kunden mit ET zu verbessern. Die digitale Transformation ist unglaublich ermutigend. Allein der Umsatz der App ist gegenüber dem Vorjahr um 1000% gestiegen. Derzeit sind alle Berührungspunkte auf der Customer Journey digitalisiert. Der digitale Service hat uns geholfen, großartige Kundenerlebnisse zu schaffen. Unser digital talentiertes technisches Team arbeitet Tag und Nacht daran, neue Technologien wie künstliche Intelligenz, IoT, Block Chain und Biometrie zu nutzen und die App zu einer weltweit führenden digitalen Plattform zu machen.“

(red / ET)