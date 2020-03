Ethiopian als „Internationaler Luftfrachtvermarkter des Jahres" ausgezeichnet

Ethiopian Cargo & Logistics Services, Afrikas größter Netzfrachtbetreiber und mehrfacher Preisträger, wurde beim STAT International Award 2020 für herausragende Leistungen in der Luftfracht vom 25. bis 27. Februar mit dem Preis „International Air Cargo Marketer of the Year" ausgezeichnet, wie das Unternehmen bekannt gab.

Tewolde GebreMariam, CEO ET Gruppe, kommentierte die Auszeichnung wie folgt:

„Wir fühlen uns geehrt, die Auszeichnung „International Air Cargo Marketer of the Year" erhalten zu haben, die unsere führenden Fracht- und Logistikdienstleistungen in Afrika und verschiedenen Teilen der Welt bestätigt und ein facettenreiches Wachstum in allen Regionen katalysiert, in denen wir tätig sind. Wir haben stark in Einrichtungen und Frachter investiert, wodurch wir unsere Dienstleistungen kontinuierlich erweitern und weltweit sichere, zuverlässige und wettbewerbsfähige Fracht- und Logistikdienstleistungen erbringen konnten. Die Auszeichnung wird uns dazu anregen, unsere Geschäftstätigkeit weiter zu verbessern".

(red / ET)