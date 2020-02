Flughafen Wien wächst weiter kräftig

Standort Wien: Plus 14,4% bei Passagieren

Am Standort Flughafen Wien stieg das Passagieraufkommen im Jänner 2020 um 14,4% gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres auf 2.093.673 Reisende an. Die Anzahl der Lokalpassagiere nahm mit einem Plus von 14,9% zu, die Anzahl der Transferpassagiere stieg um 13,3%. Die Flugbewegungen nahmen im Jänner 2020 mit plus 7,4% zu. Beim Frachtaufkommen verzeichnete der Flughafen Wien ein Minus von 4,1% im Vergleich zum Jänner des Vorjahres.

Das Passagieraufkommen am Flughafen Wien nach Westeuropa stieg im Jänner 2020 um 12,0% an, nach Osteuropa nahm das Passagieraufkommen um 14,3% zu. In den Fernen Osten nahm das Passagieraufkommen im Jänner 2020 um 18,7% zu, jenes in den Nahen und Mittleren Osten stieg ebenfalls deutlich um 28,4%. Positiv entwickelte sich auch das Passagieraufkommen nach Nordamerika mit einem Plus von 26,7% und nach Afrika mit 23,6%.

Ein Passagierplus gab es im Jänner 2020 für den Flughafen Malta mit einem Zuwachs um 14,2%. In Kaschau/Kosice (SK) sank das Passagieraufkommen dagegen um 13,4%.

Flughafen Wien (VIE)

01/2020 Diff. in % Passagiere an+ab+transit 2.093.673 +14,4 Lokalpassagiere an+ab 1.663.652 +14,9 Transferpassagiere an+ab 426.668 +13,3 Bewegungen an+ab 19.507 +7,4 Cargo an+ab in to 20.356 -4,1 MTOW in to 799.573 +7,3

Malta Airport (MLA, vollkonsolidiert)

01/2020 Diff. in % Passagiere an+ab+transit 418.096 +14,2 Lokalpassagiere an+ab 413.648 +13,6 Transferpassagiere an+ab 4.446 +128,2 Bewegungen an+ab 3.404 +6,8 Cargo an+ab (in to) 865 -35,2 MTOW (in to) 133.213 +10,4

Flughafen Kosice (KSC, at-Equity-Konsolidiert)

01/2020 Diff. in % Passagiere an+ab+transit 22.653 -13,4 Lokalpassagiere an+ab 22.653 -12,6 Transferpassagiere an+ab 0 n.a. Bewegungen an+ab 326 -14,4 Cargo an+ab (in to) 1 -73,1 MTOW (in to) 6.365 -23,2

Flughafen Wien und Beteiligungen (VIE, MLA, KSC)

01/2020 Diff. in % Passagiere an+ab+transit 2.534.422 +14,0 Lokalpassagiere an+ab 2.099.953 +14,2 Transferpassagiere an+ab 431.114 +13,9 Bewegungen an+ab 23.237 +6,9 Cargo an+ab (in to) 21.223 -5,9 MTOW (in to) 939.151 +7,5

Hinweis: Gesamtzahl der Passagiere enthält Lokal-, Transfer- und Transitpassagiere.

Aufrollung der Vergleichswerte 2019 und Transit-Werte in Kosice.

(red / VIE)