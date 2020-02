Fotostrecke: Seltene Boeing 757 in Wien zu Besuch

Am Samstag, 22. Februar, landete um 13:35 Uhr die Boeing 757-223SF, VQ-BKK, der Aviastar aus Jekaterinburg kommend auf dem Flughafen Wien Schwechat. Vermutlich war es die Erstlandung auf dem Flughafen Wien. Der Start erfolgte am Sonntag in der Früh mit Ziel Wuhan (via Novosibirsk), was auf einen Sondertransport medizinischer Ausrüstung hindeutet.

Der über 26 Jahre alte Jet stand ursprünglich mit der Kennung N689AA als Passagierflugzeug bei American Airlines im Einsatz und wurde 2017/18 in Goodyear zum Frachter umgerüstet. Seit August 2018 fliegt der Jet für Aviastar.

