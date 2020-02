Lufthansa Cargo und ANA Cargo fliegen Hilfsgüter nach Australien

Lufthansa Cargo hat gemeinsam mit ANA Cargo rund zwei Tonnen Hilfsgüter nach Australien befördert. Am 3. Februar 2020 verantwortete Lufthansa Cargo den Transport von Frankfurt, Deutschland, nach Tokio, Japan. Von dort aus übernahm ANA Cargo den Transport nach Sydney, Australien. DB Schenker hat das Projekt in der Logistik unterstützt und die Abholung der Spenden übernommen.

An Bord befanden sich rund zwei Tonnen selbstgemachter Beutel und Nester für australische Tierkinder. Diese wurden von Helfern der privaten Initiative „Deutschland hilft Australiens Tierkindern!" in Handarbeit hergestellt. Mehr als 20.000 Tierfreunde aus Deutschland haben sich über Facebook organisiert, um Nester und Beutel nach den Vorgaben einer australischen Tierrettungsorganisation zu nähen, zu stricken oder zu häkeln. Die Textilien werden in den australischen Hilfsstationen dringend für Tierwaisen und Tiere benötigt, die durch den Buschbrand verletzt wurden.

Lufthansa Cargo freut sich, die Hilfsarbeiten in Australien durch den schnellen Transport mit dem Joint Venture-Partner ANA Cargo zu unterstützen. Diese Kooperation hat den Hilfstransport nach Australien, über ihre Joint Venture-Märkte hinaus, ermöglicht.

Lufthansa Cargo AG

Mit einem Umsatz von 2,7 Milliarden Euro und einer Transportleistung von 8,9 Milliarden Frachttonnenkilometern im Jahr 2018 ist Lufthansa Cargo eines der weltweit führenden Unternehmen im Transport von Luftfracht. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 4.500 Mitarbeiter weltweit. Der Schwerpunkt von Lufthansa Cargo liegt im Airport-to-Airport-Geschäft. Das Streckennetz umfasst rund 300 Zielorte in über 100 Ländern, wobei sowohl Frachtflugzeuge als auch Frachtkapazitäten von Passagiermaschinen der Deutschen Lufthansa, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings und SunExpress sowie LKW genutzt werden. Der Großteil des Cargo-Geschäftes wird über den Flughafen Frankfurt umgeschlagen. Lufthansa Cargo ist ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der Deutschen Lufthansa AG und der Spezialist für das Logistikgeschäft der Lufthansa Group.

(red / LH Cargo)