Peoples meldet erfolgreiches Jahr 2019

Mit der hauseigenen Fluglinie People’s wurden im letzten Jahr rund 121.000 Passagiere nach Wien und zu beliebten Ferienzielen befördert. Trotz eines leichten Rückgangs bei den Passagierzahlen, wird bei den Linienflügen von Altenrhein nach Wien eine erfreuliche Auslastung von 71% (Vgl. Vorjahr 74%) erreicht. Das zweite Standbein der People’s, zahlreiche Charterdestinationen während den Sommermonaten, verzeichnet im Jahr 2019 sogar einen Höchstwert. Es wurden ab dem Flughafen St.Gallen-Altenrhein ca. 25.000 Gäste in den Urlaub gebracht sowie von den anderen Flughäfen Bern, Memmingen, Salzburg und Wien ca. 13.000 Passagiere. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies ein Anstieg von 18%.

Im Frühjahr 2011 hob Peoples Viennaline zum Erstflug ab - Austrian Wings war an Bord; zum Abspielen des Videos bitte in das Vorschaubild klicken

Die Private & Business Aviation (gewerblicher und geschäftlicher Reiseverkehr) am Flughafen Altenrhein verzeichnete rund 6.000 Flugbewegungen. Im Vergleich zu 2018 wird hier ein Rückgang von 6% vermerkt, welcher mit den schlechten Wetterverhältnissen sowie weniger Verkehr während dem World Economic Forum zu begründen ist. Im Verhältnis zu den Jahren davor zeigt sich wiederum eine leichte Steigerung.

Ausblick: Solide Basis für den Flughafen & die Airline

Wie People’s bereits im November bekannt gegeben hat, bleibt das Angebot ab St.Gallen-Altenrhein auch nach dem Flottenabbau unverändert. Der Fokus liegt auf Altenrhein. So verbindet People’s weiterhin mehrmals täglich St.Gallen-Altenrhein mit Wien. Speziell für Geschäftsreisende ist diese Verbindung besonders attraktiv.

Auch das Ferienangebot ab St.Gallen-Altenrhein bleibt in diesem Jahr beständig. Während den Sommermonaten (April bis Oktober) fliegt People’s insgesamt 10 Feriendestinationen an. Ob ein Nur-Flug Angebot bei People’s oder ein Pauschalangebot bei den Reiseveranstaltern Rhomberg Reisen und High Life Reisen, es hat für jeden etwas dabei, so das Management.

„Letztes Jahr mussten wir einen kleinen Rückgang verzeichnen. Nach zwei leistungsstarken Jahren wie 2017 und 2018, kommt eine gewisse Stagnation nicht völlig unerwartet. Betrachten wir die Zahlen über die letzten zehn Jahre, zeichnet sich ein zufriedenstellendes Bild ab.“, so Thomas Krutzler, CEO der People’s Air Group. „Trotz laufend erschwerenden Rahmenbedingungen und einem sensiblen Markt, hat sich unser Geschäftsmodell in den letzten Jahren deutlich bewährt. Flughafen & Airline verzeichnen insgesamt eine solide Basis und wir blicken mit Freude und Zuversicht in die Zukunft.“

(red / PE)