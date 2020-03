In den nächsten zwei Jahren sollen zahlreiche Stellen gestrichen werden.

Die französische Fluggesellschaft Air France will bis zum Sommer 2022 rund 1.500 Stellen streichen, die meisten davon am Boden. Kündigungen sollen vermieden werden, heißt es in französischen Medienberichten.

Der Stellenabbau habe nichts mit der aktuellen Coronavirus-Problematik zu tun, sondern sei Teil eines regulären Sparkpaketes, heißt es.

(red)