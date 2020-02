Air France begrüßt den 350. von Airbus ausgelieferten A350

In Anbetracht auf die Geschichte der französischen Luftfahrtindustrie wird der 350. Airbus A350 in den Farben von Air France fliegen, teilte der französische Luftfahrtkonzern in einer Aussendung mit und stellte zugleich neue Sommerdestinationen vor.

Das Flugzeug hat das Montageband des Flugzeugherstellers in Toulouse verlassen und wird in Kürze nach Bamako und Abidjan fliegen. Air France kehrt zu seiner Tradition zurück, Flugzeuge zu benennen, und nennt es "Nice".

Nice schließt sich an die bereits ausgelieferten A350 an - Toulouse, Lyon und St. Denis de la Réunion. Bis 2025 wird Air France mit 38 Airbus A350 fliegen.



Für die Sommersaison 2020 * wird Air France 6 Langstreckenziele mit dem Airbus A350 anfliegen, von Paris-Charles de Gaulle nach Abidjan (Elfenbeinküste), Bamako (Mali), Bangkok (Thailand), Atlanta, Boston und Washington (USA).



- Bamako - Abidjan: 1 täglicher Flug

- Bangkok: 3 wöchentliche Flüge (Hinflug montags, mittwochs und samstags; Rückflug dienstags, donnerstags und sonntags)

- Atlanta: 1 täglicher Flug

- Boston: 1 täglicher Flug bis zum 4. Mai und anschließend 2 tägliche Flüge

- Washington: 1 täglicher Flug ab dem 5. Juni 2020



* Sommersaison 2020: vom 29. März bis 25. Oktober 2020



Der Air France Airbus A350 verfügt über 324 Sitzplätze, davon 34 in der Business-Kabine, 24 in der Premium Economy-Kabine und 266 in der Economy-Kabine.

(red / AF)