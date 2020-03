Flughafen Zürich erneut zum besten Flughafen Europas gewählt

Der Flughafen Zürich gewinnt nach 2018 erneut einen Airport Service Quality (ASQ) Award in der Kategorie 25 bis 40 Millionen Passagiere in Europa.

Der ASQ Award wird jährlich vom Airports Council International (ACI) World, dem internationalen Dachverband der Flughafenbetreiber, vergeben. Die Auszeichnung würdigt Flughäfen auf der ganzen Welt, die nach Meinung ihrer eigenen Passagiere das beste Kundenerlebnis bieten. In diesem Jahr gewinnt der Flughafen Zürich zusammen mit den Flughäfen Kopenhagen und Oslo-Gardemoen den Preis in der Kategorie europäischer Flughäfen zwischen 25 und 40 Millionen Passagieren. Es ist das vierte Mal nach 2006, 2008 und 2018, dass der Flughafen Zürich den ersten Platz bei einem ASQ Award belegt. Stephan Widrig, CEO der Flughafen Zürich AG, freut sich über die Auszeichnung: "Uns ist es wichtig, uns stetig zu verbessern, um unseren Passagieren eine hohe Qualität und das beste Reiseerlebnis am Flughafen Zürich zu bieten. Ich freue mich sehr über den ASQ Award, denn er reflektiert das Engagement unserer Mitarbeitenden und 280 Partnerfirmen, die Passagierprozesse laufend zu verbessern."

Ziel des seit 2006 verliehenen Awards ist, dass sich Flughäfen untereinander in Qualitätsstandards messen und Verbesserungspotenziale erkennen können. Die Befragung der Passagiere findet jeweils kurz vor dem Boarding statt. Der Fragebogen beinhaltet 34 verschiedene Kategorien wie Check-in, Sicherheitskontrolle und Verpflegungsmöglichkeiten. Die Erhebung zeigt, dass die Passagiere am Flughafen Zürich vor allem die gute Verkehrsanbindung, das Ambiente und die Sauberkeit schätzen. Um den Passagieren und Besuchern jederzeit eine hohe Qualität zu bieten, untersucht die Flughafen Zürich AG laufend die Passagierzufriedenheit und leitet bei Bedarf geeignete Maßnahmen ein.

(red / ZRH)