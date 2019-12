Air Baltic gibt neue Direktverbindungen ab Hamburg und Zürich bekannt

Die lettische Fluggesellschaft Air Baltic baut die Strecken in der Schweiz sowie in Deutschland weiter aus und setzt so gleichzeitig ihre Expansion im Baltikum weiter fort: Ab Sommer 2020 können Reisende ab Zürich und Hamburg alle drei Hauptstädte im Baltikum erreichen. Die neuen Verbindungen mit Flugbeginn Ende März 2020 können ab sofort gebucht werden.

Mit neuen Routen für die kommende Sommersaison treibt die lettische Airline den Ausbau der Routen von und ins Baltikum ab Deutschland und der Schweiz voran.

„Entscheidend für unsere Flugplanerweiterungen ist die Nachfrage der Passagiere vor Ort. Da die Nachfrage in Deutschland und der Schweiz weiterhin steigt, haben wir uns dazu entschieden weitere Möglichkeiten für unsere Passagiere anzubieten“, erklärt Martin Gauss, CEO von Air Baltic. „Mit dem Streckenausbau ab Zürich und Hamburg unterstützen wir auch die jeweiligen lokalen Flughäfen.“

„Wir freuen uns sehr, dass Air Baltic ihr Engagement am Hamburg Airport ausweitet und sowohl Tallinn als auch Vilnius zurück in unser Streckenangebot holt“, sagt Michael Eggenschwiler, Vorsitzender der Geschäftsführung am Hamburg Airport. „Damit haben unsere Passagiere bald eine attraktive Auswahl an Flügen zu allen Hauptstädten im Baltikum. Besonders freue ich mich darüber, dass auf der neuen Strecke der moderne, umweltschonende Airbus A220 zum Einsatz kommt.“

Wachsendes Passagieraufkommen in Deutschland und der Schweiz

In beiden Ländern verzeichnet Air Baltic einen Anstieg der Nachfrage an Flügen: Für Deutschland erwartet die lettische Airline in diesem Jahr sogar ein Wachstum des Passagieraufkommens um 26 Prozent. Die beliebtesten Transfer-Routen aus Deutschland und der Schweiz gehen über Riga nach Tallinn und Vilnius. Auch die nordischen Städte wie Stockholm oder Helsinki oder Russland mit Moskau und St. Petersburg sind sehr beliebt.

Als Ergänzung zu den bisherigen Flugrouten von Hamburg und Zürich nach Riga, fliegt Air Baltic ab dem 29./30. März 2020 von Hamburg und ab dem 31. März 2020 zusätzlich von Zürich nach Tallinn und Vilnius. Die Direktflüge ins Baltikum sind ab sofort buchbar.

Für die Sommersaison im neuen Jahr erweitert Air Baltic ihr Streckennetz insgesamt um 13 neue Routen: Ab Sommer 2020 werden neue Direktflüge von Tallinn nach Rom, Zürich, Hamburg und Nizza angeboten. Darüber hinaus gibt es ab Ende März 2020 fünf neue Direktverbindungen von Vilnius nach Hamburg, Zürich und Göteborg sowie ab Mai 2020 nach Dubrovnik und Rijeka. Wie bereits Anfang 2019 angekündigt, wird Air Baltic auch neue Flüge von Riga nach Manchester (Großbritannien), Eriwan (Armenien) sowie Bergen und Trondheim (beide Norwegen) aufnehmen.

Derzeit bedient Air Baltic über 70 Destinationen von Riga, Tallinn und Vilnius. Über das Drehkreuz Riga erhalten Reisende aus Deutschland, Österreich und der Schweiz bequem Anschluss zum Streckennetz von Air Baltic in Europa, Skandinavien, der GUS und dem Nahen Osten.

(red / BT)