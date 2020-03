Lutz Honerla wird neuer Geschäftsführer der Flughafen Düsseldorf Cargo GmbH

Lutz Honerla wird zum 1. Mai neuer Geschäftsführer der Flughafen Düsseldorf Cargo GmbH (FDCG). Bis Ende Juli führt er die Geschäfte gemeinsam mit Gerton Hulsman, der sich Ende August in den Ruhestand verabschieden wird. Honerla ist seit 30 Jahren am Düsseldorfer Airport tätig. Der 59-jährige leitet dort bis dato den Bereich Marketing und Strategie. Honerla hat in Trier studiert, ist verheiratet, hat zwei Kinder und lebt mit seiner Familie in Meerbusch-Osterath.

„Die Weichen für die Zukunft der FDCG sind gestellt. Lutz Honerla knüpft nahtlos an das an, was Gerton Hulsman in den vergangenen Jahren am Logistikstandort Düsseldorf aufgebaut hat. Wir freuen uns, mit Herrn Honerla einen erfahrenen Luftfahrtexperten für diese Position gewonnen zu haben. Aus seiner bisherigen Tätigkeit bringt er erstklassige Airline-Kontakte mit und ist bestens am Flughafen vernetzt", betont Thomas Schnalke, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Düsseldorf GmbH.

Seine vielfältigen Branchenkenntnisse wird Honerla ab Mai für die Flughafen Düsseldorf Cargo GmbH einbringen. Gerton Hulsman: „Düsseldorfs Stärke im Cargo-Geschäft liegt in der Zuladung von Fracht in Passagiermaschinen. Hier wird Lutz Honerla sein langjähriges Know-how im Passageverkehr optimal einsetzen können."

Thomas Schnalke: „Wir wünschen Lutz Honerla viel Erfolg für seine neue Aufgabe. Gleichzeitig gilt unser besonderer Dank Herrn Hulsman für 13 Jahre erfolgreiche Arbeit am Standort Flughafen Düsseldorf. Unter seiner Leitung erhielt unsere Frachttochter beispielsweise als erstes deutsches Unternehmen die CEIV-Pharma-Zertifizierung der International Air Transport Association für ihren sicheren Umgang mit pharmazeutischen Produkten. Nun wünschen wir ihm alles Gute für seinen wohlverdienten Ruhestand, wenn er das Unternehmen Ende August verlässt."

Der Düsseldorfer Airport ist ein erstklassiger Standort für Luftfracht. Mehr als 100.000 deutsche und internationale Firmen sind in der Region ansässig. Im Einzugsgebiet von Düsseldorf International leben in einem Umkreis von 100 Kilometern 18 Millionen Menschen. Zudem ist die Rhein-Ruhr-Region der drittstärkste Wirtschaftsraum Europas.

Die Flughafen Düsseldorf Cargo GmbH ist eine hundertprozentige Tochter der Flughafen Düsseldorf GmbH und beschäftigt rund 200 Mitarbeiter. Das Unternehmen wickelt in Düsseldorf den Importfracht-Umschlag fast aller am Airport aktiven Fluggesellschaften ab und führt das Export-Lager für mehr als 40 Airlines. Im vergangenen Jahr schlug das Unternehmen rund 81.000 Tonnen Luftfracht um.

Für alle Airline-Partner des Düsseldorfer Flughafens bleiben Thilo Schmid, Senior Vice President Aviation, und sein Team auch nach dem Wechsel von Lutz Honerla die vertrauten Ansprechpartner im Aviation-Bereich.

(red / DUS)