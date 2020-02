LaudaMotion neu von Düsseldorf nach Sevilla

LaudaMotion bietet damit nach eigenen Angaben als einzige Airline am Standort Düsseldorf zwei wöchentliche Non-Stop-Verbindungen in die spanische Metropole. Vergangenes Wochenend, startete der LaudaMotion-Flug zum ersten Mal von Düsseldorf in die Richtung der Hauptstadt Andalusiens.

Neben der lebhaften Altstadt und prunkvollen Bauten, wie dem Königspalast von Alcázar, kann die Hauptstadt Andalusiens auch mit kulinarischen Highlights punkten. Das kulturelle Zentrum Spaniens ist ein wahres Paradies für Städteliebhaber und Genussmenschen. Diese Vielfalt in Kombination mit der kurzen Reisestrecke macht Sevilla zu einem Top-Reiseziel, so der Ryanair-Ableger in einer Presseaussendung.

(red / OE)