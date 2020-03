Neues Treueprogramm-Abkommen zwischen LATAM und Delta

Zusätzlich können LATAM-Kunden ab dem 27. Februar 2020 Flüge erwerben, die durch die Codeshares zwischen Delta und LATAM Airlines Peru (für Flüge ab dem 29. März 2020) bzw. LATAM Airlines Ecuador (für Flüge ab dem 15. März 2020) abgedeckt sind und bis zu 74 Anschlussflüge in den Vereinigten Staaten und Kanada ermöglichen. Delta-Passagiere können ebenso Flüge erwerben, die von den Codeshares mit den LATAM-Fluggesellschaften in Peru, Ecuador und Kolumbien abgedeckt sind, die bis zu 51 Anschlussflüge in Südamerika ermöglichen. LATAM Airlines Brasilien hat ebenfalls ein Codeshare-Abkommen mit Delta unterzeichnet, das in der ersten Hälfte des Jahres 2020 in Kraft treten wird (unter Vorbehalt der Zustimmung der Aufsichtsbehörden). LATAM Airlines Brasiliens "LA"-Code wird auf Delta-Flügen von New York/JFK, Miami, Boston und Orlando auf bis zu 65 Anschlussflügen in den Vereinigten Staaten und Kanada hinzugefügt. Ebenso wird der "DL"-Code von Delta auf den Flügen von LATAM Airlines Brazil von São Paulo/GRU und Rio de Janeiro/GIG auf bis zu 37 Anschlussverbindungen in Brasilien hinzugefügt.

Diese Änderungen sind Teil des bereits laufenden, im September 2019 von LATAM und Delta angekündigten Framework-Abkommens, das eine strategische Allianz der sich sehr gut ergänzenden Streckennetze beider Airlines beinhaltet und den Kunden ein nahtloses Reiseerlebnis und branchenführende Konnektivität in Nord- und Südamerika bietet, die -vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen - über 435 Ziele weltweit bedienen wird.

"Mit dem neuen Vielfliegerabkommen und den Codeshares können LATAM und alle Tochtergesellschaften den Kunden nun einige der ersten greifbaren Vorteile bieten, die das Framework-Abkommen mit Delta verspricht", sagte Roberto Alvo, Chief Commercial Officer der LATAM Airlines Group. "Bereits heute können die Kunden die branchenweit führende Konnektivität zwischen Nord- und Südamerika nutzen, während wir auf unserem Weg zur Optimierung des Passagier-Erlebnisses und des Streckennetzes weiter voranschreiten", so Roberto Alvo, Chief Commercial Officer, LATAM Airlines Group.

(red / LATAM)