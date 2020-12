KLM und Delta bieten COVID-getestete Flüge an

Die transatlantischen Partner Delta Air Lines und KLM Royal Dutch Airlines starten mit Wirkung zum 15. Dezember 2020 COVID-getestete Flüge von Atlanta nach Amsterdam. Die Airline-Partner haben mit der niederländischen Regierung, dem Flughafen Amsterdam Schiphol und dem internationalen Flughafen Hartsfield-Jackson Atlanta für die Bereitstellung eines umfassenden COVID-19-Testprogramms zusammengearbeitet, mit dem berechtigte Kunden bei Ankunft von der Quarantäne befreit werden können, nachdem sie bei der Landung in den Niederlanden ein negatives PCR-Testergebnis erhalten haben.

„Dies ist ein sehr wichtiger und großer Schritt nach vorne. Bis ein weltweit zugelassener Impfstoff verfügbar ist, ist dieses Testprogramm der erste Schritt zur Genesung der internationalen Reisebranche. Ich bin dankbar für die konstruktive Zusammenarbeit mit unseren Partnern Delta Air Lines und der Schiphol Group und für die Unterstützung der niederländischen Regierung, um diesen einzigartigen COVID-freien Test für Reisekorridore zu ermöglichen. Alle Beteiligten müssen gemeinsam an einem systematischen Ansatz für Schnelltests arbeiten und diese Tests einbauen, damit die Quarantänemaßnahmen so schnell wie möglich aufgehoben werden können. Dies ist von grundlegender Bedeutung, um das Vertrauen der Passagiere und Regierungen in den Flugverkehr wiederherzustellen “, sagte Pieter Elbers, Präsident und CEO von KLM Royal Dutch Airlines.

(red / KL)