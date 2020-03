Rolls-Royce zeichnet FACC mit „Best Practice Award" aus

Im Rahmen der 2020 Rolls-Royce Global Supplier Conference in Berlin wurde FACC mit dem „Best Practice Award“ und als Vorreiter im Bereich Prozess- und Qualitätsstabilität ausgezeichnet. Bei der Award-Präsentation im Zuge der Global Supplier Conference wurde vor allem der besondere FACC Spirit und das aktive, funktionsübergreifende Arbeiten der Belegschaft als vorbildlich erwähnt. „Ich bin sehr stolz auf die Leistungen der FACC Crew. Der ‚Best Practice Award‘ von Rolls-Royce ist eine hohe Auszeichnung, über die ich mich sehr freue. Ich gratuliere unserer hochqualifizierten Belegschaft für diese Auszeichnung. Nur im Team und mit einer konsequenten und kundenindividuellen Weiterentwicklung unserer Produkte und Prozesse können wir die Bedürfnisse des Marktes perfekt erfüllen und uns so als Partner für zukünftige Aufträge hervorragend platzieren“, erklärte Robert Machtlinger, CEO von FACC, anlässlich der Award-Übergabe.



Innovationskraft und Effizienzsteigerung liegen in der DNA von FACC

Die Aerospace-Industrie entwickelt sich rasant weiter. Den Flugverkehr noch leichter, effizienter, leiser und umweltfreundlicher zu gestalten ist in den kommenden Jahren die große Herausforderung, der sich FACC in der Forschung, Entwicklung und der Systemfertigung stellt. Gerade in den höchstbelasteten Triebwerksbereichen, wo es neben geringem Gewicht und höchster Festigkeit vor allem auch um Lärm- und Treibstoffreduktion geht, sind innovative, neue Lösungen gefragt. Das Portfolio von FACC auf Rolls-Royce Triebwerken beinhaltet akustische Mantelstromgehäuse, Einlaufkonusse, Auskleidungen im Fan Case und schalldämmende Verkleidungen. Mit dem Award wertschätzt Rolls-Royce die ausgezeichnete Performance des österreichischen Aerospace-Konzerns. „Wir sind stolz, dass Rolls-Royce seit 20 Jahren auf FACC vertraut“, sagte Machtlinger. „Dieser Award bestätigt die täglichen Leistungen unserer Mitarbeiter und stärkt unsere Position als zuverlässiger Technologiepartner am weltweiten Aerospace-Markt.“

(red / FACC)