FACC startet Testflüge mit autonomem Flugtaxi EHang 216

Der erste Testflug des Fluggerätes EHang 216 im offenen Luftraum wurde unter der Aufsicht der österreichischen Luftfahrtbehörde Austro Control am Gelände von FACC in St. Martin im Innkreis (OÖ) erfolgreich durchgeführt. Die enge und professionelle Zusammenarbeit zwischen den Spezialisten-Teams der Austro Control und der FACC führte zu diesem Meilenstein. Mit dem erfolgreichen Abschluss der Systemchecks und dem damit verbundenen Testflug wurde von der Luftfahrtbehörde die Erprobungsbewilligung für die weitere Durchführung von EHang 216 Testflügen erteilt. „Der erfolgreiche Testflug unseres autonomen Flugtaxis im österreichischen Luftraum ist der Startschuss für ein umfassendes Testprogramm des EHang 216. Wir schaffen damit das Fundament für die Zulassung einer innovativen, hochflexiblen und nachhaltigen Verkehrs- und Transportlösung für urbane Ballungszentren. Ich bin sehr stolz auf das gesamte Team und gratuliere zu diesem bahnbrechenden Meilenstein", sagt Robert Machtlinger, CEO der FACC AG, nach dem Erhalt der Erprobungsbewilligung für den EHang 216 in Österreich. Besonders in den Wochen vor dem Testflug wurde gemeinsam mit dem EHang Engineering-Team und den Spezialisten-Teams der Austro Control eine Vielzahl an technischen Tests und Überprüfungen für die Flight Test Unit abgeschlossen.



Autonome Fluggeräte: Entwicklung made in Austria

Im Rahmen der strategischen Partnerschaft bringen FACC und EHang ihre jeweiligen Ressourcen und Netzwerke ein. EHang tritt dabei als Erfinder und Experte für alle Fragen rund ums autonome Fliegen auf und bringt umfangreiches Knowhow hinsichtlich Connectivity und Software-Lösungen ein. FACC unterstützt im Bereich Hightech-Hardware mit Entwicklung, Zertifizierung und Fertigung von Leichtbaukomponenten und -systemen.



Kooperationen mit Industriepartnern, Politik und Luftfahrtbehörden bauen diese innovative Mobilitätslösung weiter aus. Die Behörden arbeiten intensiv an der Ausgestaltung der Regularien für den individuellen Luftverkehr. Auch die Implementierung von Testgebieten in Österreich wird forciert. „Der Markt im Bereich Urban Air Mobility birgt enorme Möglichkeiten und Chancen. Das Einsatzgebiet ist vielschichtig und spannt sich von Such- und Rettungsdiensten, über Versorgungsflüge für Materialien in schwer zugängige Gebiete, Ambulanzflüge bis hin zu Taxiflügen in Mega-Cities. FACC und das starke Netzwerk an innovativen Partnerfirmen, Behörden, Universitäten und FHs, aber auch das Land Österreich sind Vorreiter in diesem Bereich“, so Machtlinger.



Leichter, leiser, umweltfreundlicher und vielfach einsetzbar

Der EHang 216 ist ein senkrecht startendes und landendes, autonomes Luftfahrzeug, das von sechzehn leistungsstarken Elektromotoren an acht Doppel-Rotorarmen emissionsfrei angetrieben wird. Damit stellt es eine zusätzliche sichere, leise und umweltfreundliche Mobilitätsform dar. Hocheffiziente Leichtbaustrukturen von FACC sorgen für geringes Gewicht und hervorragende Aerodynamik und tragen wesentlich zur Leistungsfähigkeit des Fluggeräts bei. Mit einer Reichweite von derzeit ca. 40 Kilometern, einer maximalen Nutzlast von 220 Kilogramm und einer Reisegeschwindigkeit von 130 Kilometern pro Stunde ist der für zwei Passagiere konzipierte EHang 216 weit über den Personentransport innerhalb und zwischen Städten hinaus einsetzbar und bietet sich sehr gut für logistische Verwendungszwecke, wie etwa Flüge zum Transport dringender Notfallgüter oder für risikoreiche Einsätze aus der Luft bei Umweltkatastrophen, an.



Der EHang 216 ist aktuell das am Markt am weitesten fortgeschrittene Produkt im Bereich der Urban Air Mobility. Mehrere Tausend bemannte Flugstunden hat das autonome Fluggerät in China bereits absolviert und hat im Mai von der chinesischen Zivilluftfahrtbehörde (CAAC) die weltweit erste Genehmigung für den kommerziellen Betrieb für logistische Zwecke erhalten. Mit dem erfolgreichen Erstflug des EHang 216 in Österreich setzt FACC gemeinsam mit EHang nun einen wichtigen Schritt zur Einführung des autonomen Fliegens in Europa.

(red / FACC)