Wizz Air Abu Dhabi vor Gründung

Die Vereinbarung ist ein wichtiger Meilenstein bei der Gründung von Wizz Air Abu Dhabi, einem neuen emiratischen Low-Cost-Carrier mit Sitz in der Hauptstadt der VAE. Wizz Air Abu Dhabi plant die Aufnahme des Flugbetriebs in der zweiten Jahreshälfte, um niedrige Tarife gemeinsam mit einem hochwertigen Flugerlebnis zu einer Reihe von Zielen in Europa, dem Nahen Osten, Asien und Afrika zu bringen.

Mit den Maßnahmen zur Personalbeschaffung, die Wizz Air Abu Dhabi in den kommenden Monaten startet, werden neue Job-Chancen geboten, die Wirtschaft angekurbelt und mehr Besucher nach Abu Dhabi gelockt. Die Ankündigung steht auch im Einklang mit dem 50 Mrd. schweren AED-Beschleunigerprogramm „Ghadan 21“ von Abu Dhabi, das die Entwicklung des Emirats durch Investitionen in Unternehmen, Innovation und Menschen vorantreibt, so die Airline in einer Presseaussendung.

József Váradi, CEO von Wizz Air Holdings: "Der heutige Tag markiert einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur Gründung unserer neuen Fluggesellschaft in Abu Dhabi. Das Joint-Venture-Abkommen mit der Abu Dhabi Developmental Holding Company zur Gründung von Wizz Air Abu Dhabi unterstreicht unser langfristiges Engagement für ein wirtschaftlich und betrieblich hocheffizientes sowie ökologisch nachhaltiges Geschäftsmodell der Fluggesellschaft, um die Entwicklung der Luftfahrt in Abu Dhabi zu fördern. Die Mission von Wizz Air fließt in die diversifizierte Wirtschaftsstrategie Abu Dhabis ein, da wir darauf abzielen, den Verkehr durch die Schaffung von Nachfrage zugunsten der wachsenden touristischen und wirtschaftlichen Vielfalt Abu Dhabis zu stimulieren. Wir freuen uns darauf, die Passagiere an Bord unserer jungen, grünen und hocheffizienten Flotte willkommen zu heißen."

Die Fluggesellschaft wird sich auf die Einrichtung von Strecken zu Märkten konzentrieren, in denen Wizz Air bereits ein hohes Wachstum aufweist, nämlich Mittel-, Ost- und Westeuropa.

