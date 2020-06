Flughafen Wien: Besucherterrasse ab 6. Juni wieder geöffnet

"Damit wird ein weiterer wichtiger Schritt zurück in Richtung Normalität gesetzt. Erleben Sie den Flughafen in einer noch nie dagewesenen Situation und überzeugen Sie sich bei einer Rundfahrt davon, dass der Flughafen auch in Krisenzeiten offen für wichtige Lieferungen ist", heißt es vom Airport.

Das Besucherdeck hat vorerst täglich von 12 bis 18 Uhr geöffnet, wobei die maximale Personenanzahl auf 150 beschränkt ist. Der Erlebnisraum hat Montag, Mittwoch, Freitag und Samstag von 10 bis 16 Uhr geöffnet, in dieser Zeit werden auch Rundfahrten angeboten.

Zur Sicherstellung eines ausreichenden Abstandes sind für die Besucherwelt-Rundfahrt und im Erlebnisraum maximal 40 Personen zugelassen.

Besucher müssen einen Mund-Nasenschutz mitbringen.

(red)