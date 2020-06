Frankfurt Airport: Ab Juni wieder mehr Flugziele geplant

Bereits ab der ersten Juniwoche steigt das Flugangebot am Flughafen Frankfurt spürbar. Der Fokus liegt auf innereuropäischen Städteverbindungen. Aber auch das Angebot zu klassischen Urlaubsregionen nimmt zu. Beispielsweise planen verschiedene Fluggesellschaften wieder mehrere wöchentliche Verbindungen nach Mallorca (6). Daneben werden zusätzliche Langstreckenziele angeflogen. Die Tabelle anbei gibt einen Überblick auf die aktuell geplanten Linienflüge am Flughafen Frankfurt. Das Angebot steigt damit auf etwa 26.000 Sitzplätze pro Tag. Das entspricht etwa zehn Prozent des Vorjahresniveaus. Der Flughafenbetreiber erwartet für die kommenden Wochen eine sukzessive Ausweitung des Flugangebots. Da das Aufkommen insgesamt aber weiter bedingt durch die Corona-Pandemie deutlich unter dem Vorjahr liegen wird, bleiben vorerst alle Abfertigungsprozesse im Terminal 1 konzentriert.



Die Angaben zum Flugangebot sind vorbehaltlich kurzfristiger Änderungen durch die Fluggesellschaften. Passagiere sollten vor dem Antritt einer Flugreise stets die aktuellen Informationen ihrer Airline prüfen. Zudem werden Passagiere gebeten sich über die aktuellen Reiseempfehlungen des Auswärtigen Amtes zu informieren. Zusätzlich informiert der Flugplan unter www.frankfurt-airport.com über den Status geplanter Starts und Landungen. Der Flughafen Frankfurt ist bereits seit Mitte Mai auf eine Zunahme des Flugbetriebs vorbereitet. Dazu setzt der Flughafenbetreiber Fraport einen umfangreichen Infektionsschutz in den derzeit betriebenen Bereichen im Terminal 1 um und erfüllt somit alle Auflagen der Gesundheitsbehörden. Weitere Details dazu sind hier zusammengefasst.

(red / Fraport)