Emirates erhöht Frequenzen weiter

Emirates hat die Wiederaufnahme ihrer Flugverbindungen zu sechs Destinationen angekündigt: Genf (ab 15. Juli), Los Angeles (ab 22. Juli), Dar Es Salaam (ab 1. August), Prag und Sao Paolo (jeweils ab 2. August) und Boston (ab 15. August). Das Streckennetz von Emirates wächst damit im August auf 58 Destinationen – darunter allein 20 in Europa und 24 im Asiatisch-Pazifischen Raum.



Zudem kündigt Emirates, neben den bestehenden Flugverbindungen von Wien nach Dubai (EK128) und retour (EK127) an den Tagen Donnerstag, Samstag und Sonntag, ab dem 17. Juli einen zusätzlichen wöchentlichen Flug an, welcher jeweils am Freitag durchgeführt wird.



Adnan Kazim, Emirates Chief Commercial Officer: „Seit der Ankündigung der Wiedereröffnung Dubais und durch die gesteigerten Flugmöglichkeiten, die wir im Zuge der schrittweisen Wiederaufnahme unseres Streckennetzes bieten, haben das Interesse und die Nachfrage unserer Kunden zugenommen. Wir arbeiten weiterhin eng mit allen Beteiligten zusammen, um den Flugbetrieb sukzessive wieder aufzunehmen und gleichzeitig sicherzustellen, dass alle notwendigen Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit und Sicherheit unserer Kunden und Mitarbeiter ergriffen werden."

(red / EK)