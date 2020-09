Blue Air fliegt von Bukarest nach Wien

Rumänischer Billigflieger ist zurück in Wien.

Der rumänische Low coster Blue Air erweitert sein Streckennetz um sieben neue Ziele. Neben Barcelona, Birmingham, Bologna, Glasgow, Madrid und Rom ist auch Wien im zukünftigen Streckennetz der 2004 gegründeten Fluglinie vertreten.

Vorerst wird das Angebot sieben Rotationen zur Weihnachtszeit beinhalten, mit Beginn des Sommerflugplans 2021 sollen die Flüge ab dem 28. März regelmäßig durchgeführt werden.

An den Flugtagen Montag, Mittwoch und Freitag stehen zwei tägliche Flüge am Programm, an den Tagen Dienstag, Donnerstag, Samstag und Sonntag ein täglicher Umlauf.

Zum Einsatz kommen Maschinen des Typs Boeing 737. Die Flüge sind auf der Website der Fluglinie bereits ab 20,99€ oneway zu buchen.

(red)