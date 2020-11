Neue Flugverbindung von Köln nach Klausenburg

Ab dem 4. Juni 2021 wird die zweitgrößte Stadt Rumäniens von beiden Fluggesellschaften montags und freitags angeflogen. Wizz Air und Blue Air starten an beiden Tagen jeweils um 21.20 Uhr in Köln/Bonn (Ankunft in Klausenburg: 00.30 Uhr). Der Rückflug findet an denselben Tagen statt (Abflug in Klausenburg: 19.15 Uhr, Ankunft in Köln/Bonn: 20.30 Uhr).

Boeing 737-800 von Blue Air - Foto: Huber / Austrian Wings Media Crew

Klausenburg ist die zweitgrößte Stadt Rumäniens. Die 325.000 Einwohner zählende Stadt ist nicht nur ein bedeutender Wirtschaftsstandort im Nordwesten des Landes, sondern auch zweitgrößte Universitätsstadt Rumäniens. Die historische Hauptstadt Transsilvaniens verfügt über unzählige Burgen, Festungen und Parks sowie eine lebendige Kunstszene.

(red / CGN)