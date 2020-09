Historisch: EL AL darf duch saudiarabischen Luftraum fliegen

Die Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate hat bei der saudiarabischen Luftfahrtbehörde um eine entsprechende Genehmigung angesucht. Zwar wird EL AL in der nun erteilten Genehmigung nicht ausdrücklich genannt, allerdings teilte die saudische Zivilluftfahrtbehörde mit,"die Durchquerung des Luftraums des Königreichs für Flüge in die VAE und von dort aus in alle Länder zu gestatten".

Die israelische Regierung begrüßte die Erlaubnis. Dadurch könnten israelische und internationale Fluglinien nun direkt nach Abu Dhabi und Dubai fliegen.

Saudi Arabien erkennt Israel nicht an und pflegt keine diplomatischen Beziehungen zu Israel. Zudem steht der islamistisch geführte Staat seit geraumer Zeit in der Kritik von Menschenrechtsorganisationen. In dem Land, in dem eine besonders strenge Auslegung des Islam Staatsreligion ist, ist die Meinungsfreiheit stark eingeschränkt. Regelmäßig finden öffentliche Hinrichtungen durch Enthaupten schon wegen geringer "Vergehen" wie etwa Ehebruch, Hexerei oder Abfall vom islamischen Glauben ("Gotteslästerung") statt. Für internationales Aufsehen sorgte auch der Fall des Bloggers Raif Badawi, der 2013 wegen "Beleidigung des Islam" zu zehn Jahren Haft und 1.000 Peitschenhieben verurteilt wurde. Auch Frauen werden unter Berufung auf "islamisches Recht" seit Jahrzehnten massiv unterdrückt. Um die Pressefreiheit ist es ebenfalls katastrophal schlecht bestellt.

(red)