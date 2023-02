Saudi Arabien bewirbt Flugverbindungen für Touristen

Saudi Arabian Airlines (SAUDIA), die nationale Fluggesellschaft Saudi-Arabiens, bietet europäischen Gästen ein ausgezeichnetes Netz an Verbindungen zwischen Europa und dem Königreich. Mit Non-Stop-Flügen von 17 europäischen Städten erreichen Gäste komfortabel die Sehenswürdigkeiten und Highlights von Saudi-Arabien. Pulsierende Metropolen, bunte Souks, historische Stätten und verträumte Wüstenoasen - in Saudi-Arabien gibt es viel zu entdecken, wie die Airline blumig in einer Aussendung verspricht.

Dschidda: Die Hafenstadt Dschidda liegt direkt am Roten Meer und gilt in der arabischen Welt seit vielen Jahrhunderten als das Tor nach Mekka - eine der wichtigsten religiösen Städte für die muslimische Gemeinschaft. Vor allem wegen ihrer zahlreichen Sehenswürdigkeiten ist die Stadt eine der beliebtesten und lebhaftesten des Landes. Hier treffen historische UNESCO-Welterbestätten, farbenfrohe Souks und zeitgenössische Kunst auf moderne Architektur, faszinierende Unterwasserwelten und aufregende Shopping- und Gastronomiemöglichkeiten. Besonders die Altstadt von Al-Balad mit ihren verwinkelten Gassen und schönen Häusern ist einen Besuch wert.

Riad: Riad ist die Hauptstadt Saudi-Arabiens und liegt zentral im Landesinneren. Die Metropole repräsentiert das zukunftsorientierte Saudi-Arabien und beeindruckt durch ihre Mischung aus arabischer Tradition und glitzernder Moderne. Im Herzen der saudischen Hauptstadt befindet sich das alte Riad mit der 150 Jahre alten Festung Al Masmak Fort, dem lebhaften Souk Al Zal, zahlreichen Museen und Palästen. Eine der wichtigsten Sehenswürdigkeiten ist der 302 Meter hohe Al Mamlaka-Wolkenkratzer. Von hier aus hat man einen wunderbaren Blick über die Stadt. Riad ist auch der ideale Ausgangspunkt für Ausflüge ins Umland. So ist ein Besuch im historischen Diriyah - der Heimat und dem größten Kulturerbe des Königreichs - ein absolutes Muss in Saudi-Arabien.

Al-Ula: Das historische Land Al-Ula liegt etwa 1.100 Kilometer von der Hauptstadt Riad entfernt und ist einer der Geheimtipps in Saudi-Arabien. Das Gebiet im Nordwesten des Königreichs ist ein einzigartiges Naturwunder, bestehend aus üppigen Oasen, Felsformationen, geheimnisvollen Schluchten und altehrwürdigen Stätten, die Jahrtausende alt sind. Die berühmteste Stätte ist Hegra, Saudi-Arabiens erste

UNESCO-Weltkulturerbestätte. Hier bietet sich dem Besucher ein wunderbarer Blick auf die bizarren Steinformationen in der Wüste. Besonders nachts beeindruckt Hegra mit seinem klaren Sternenhimmel.

Ostprovinz: Die Provinz im Osten Saudi-Arabiens ist wirtschaftlich und touristisch gesehen eine der wichtigsten Regionen des Landes. Die Region beeindruckt mit ihren kilometerlangen Sandstränden am Arabischen Golf und ihren großen Wüstenoasen mit Millionen von Palmen. Die Hafenstadt Dammam ist die sechstgrößte Stadt des Landes und als beliebtes Touristenziel bekannt. Aufgrund des Einflusses der umliegenden Länder hat die Stadt ein vielfältiges kulturelles Programm zu bieten. Zu den beliebtesten Attraktionen der Region gehören die Quellen von Al Ahsa mit ihren historischen Stätten, die von mehr als 3 Millionen Dattelpalmen umgeben sind. Besonders für Abenteurer haben die weiten Wüstengebiete tolle Outdoor-Abenteuer zu bieten.

Mehrmals wöchentlich verbindet SAUDIA die wichtigsten europäischen Städte mit Riad und Jeddah durch Direktflüge. SAUDIA fliegt von Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden, dem Vereinigten Königreich, Österreich, Frankreich, Italien, Spanien, der Türkei und Griechenland nach Jeddah und Riyadh. Darüber hinaus bietet Saudi Arabian Airlines Charterflüge von Paris nach Al Ula an. Die nationale Fluggesellschaft Saudi-Arabiens gewährleistet somit eine gute Erreichbarkeit zwischen Europa und Saudi-Arabien.

Saudi Arabien in der Kritik

Saudi Arabien selbst steht allerdings seit geraumer Zeit in der Kritik von Menschenrechtsorganisationen. In dem Land, in dem eine besonders rückständige Auslegung des Islam Staatsreligion ist, ist die Meinungsfreiheit stark eingeschränkt. Regelmäßig finden öffentliche Hinrichtungen durch Enthaupten schon wegen geringer "Vergehen" wie etwa Ehebruch, Hexerei oder Abfall vom islamischen Glauben ("Gotteslästerung") statt. Für internationales Aufsehen sorgte auch der Fall des Bloggers Raif Badawi, der 2013 wegen "Beleidigung des Islam" zu zehn Jahren Haft und 1.000 Peitschenhieben verurteilt wurde. Auch Frauen werden unter Berufung auf "islamisches Recht" seit Jahrzehnten massiv unterdrückt. Um die Pressefreiheit ist es ebenfalls katastrophal schlecht bestellt.

Flüge von Europa nach Saudi-Arabien:

Herkunft Land Destination Amsterdam Niederlande Dschidda/Riad Frankfurt Deutschland Dschidda/Riad München Deutschland Dschidda/Riad Genf Schweiz Dschidda/Riad London Heathrow Großbritannien Dschidda/Riad Manchester Großbritannien Dschidda Birmingham Großbritannien Dschidda Wien Österreich Dschidda Paris Charles de Gaulle Frankreich Dschidda/Riad/AlUla Mailand Malpensa Italien Dschidda/Riad Rom Da Vinci Italien Dschidda/Riad Barcelona Spanien Dschidda Madrid Spanien Dschidda Malaga Spanien Dschidda/Riad Istanbul Türkei Dschidda/Riad Athen Griechenland Dschidda Mykonos Griechenland Riad

