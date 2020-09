SIA streicht 4.300 Stellen

Singapore Airlines (SIA) Group gab die Entscheidung bekannt, rund 4.300 Stellen bei ihren Fluggesellschaften zu streichen. Nach Berücksichtigung eines Einstellungsstopps, natürlicher Fluktuation und der Inanspruchnahme freiwilliger Ausstiegsprogramme wird die potenzielle Zahl der betroffenen Mitarbeiter in Singapur und in Überseestationen um etwa 2.400 reduziert.

Diese Entscheidung wurde vor dem Hintergrund einer erwarteten langen Erholungsphase der globalen Luftfahrtindustrie getroffen, die aufgrund der lähmenden Auswirkungen der Covid-19-Pandemie vor der dringenden Notwendigkeit steht, die Fluggesellschaften der Gruppe an eine ungewisse Zukunft anpassen zu müssen.

Der Konzern erwartet zum Ende des Geschäftsjahres 2020/21 weniger als 50% seiner ursprünglichen, vor COVID geplanten Kapazität anbieten zu können. Branchengruppen haben auch prognostiziert, dass der Passagierverkehr erst um 2024 auf das vorherige Niveau zurückkehren wird.

Im Vergleich zu den meisten großen Fluggesellschaften der Welt befindet sich die SIA-Gruppe in einer noch anfälligeren Position, da es keinen Inlandsmarkt gibt, auf dem sich zuerst eine Erholung abzeichnet. Um in dieser unsicheren Lage lebensfähig zu bleiben, werden die Fluggesellschaften der Gruppe in den kommenden Jahren eine kleinere Flotte für ein im Vergleich zu ihren Aktivitäten vor Covid reduziertes Streckennetz betreiben.

Um sich auf diese Zukunft vorzubereiten, muss die Gruppe rund 4.300 Stellen bei Singapore Airlines, SilkAir und Scoot abbauen. Dies wurde durch einen im März 2020 eingeführten Einstellungsstopp, eine Nichtbesetzung offener Stellen, ein Vorruhestandsprogramm für Bodenpersonal und Piloten sowie ein freiwilliges Ausstiegssystem für Kabinenpersonal gemildert. Insgesamt haben diese Maßnahmen es der Gruppe ermöglicht, rund 1.900 Positionen zu streichen.

(red / SQ)