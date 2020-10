Neuer Geschäftsführer bei Lufthansa Aviation Training Austria

Thomas Heinrich, derzeit Head of Training Devices and Infrastructure bei Lufthansa Aviation Training in Wien, übernimmt ab 1. November 2020 als Managing Director neben seiner aktuellen Tätigkeit die Agenden der Geschäftsführung von Lufthansa Aviation Training Austria GmbH in Wien. Tatkräftig unterstützt wird er dabei vom aktuellen und auch zukünftigen stellvertretenden Geschäftsführer Viktor Fuchs.

Damit löst Thomas Heinrich den jetzigen Managing Director Christian Korherr ab, der dieses Amt seit 2008 innehatte. Mit Christian Korherr, langjähriger Pilot Flottenchef und Ausbildungsleiter bei AUA, geht eine Ikone der Luftfahrt in Österreich in den verdienten Ruhestand.

(red / LAT)