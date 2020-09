Neuer Airbus H145/135 Helikopter-Simulator für Lufthansa Aviation Training​

Lufthansa Aviation Training nimmt nach der Zulassung durch das Luftfahrtbundesamt den ersten eigenen Hubschrauber-Simulator in Betrieb. Ein neuer Full Flight Simulator Level D des Typs Airbus H145/135 ergänzt seit dem 27. August 2020 die bestehende Trainingsflotte am Frankfurter Standort und steht Kunden für Trainings zur Verfügung. Als HEMS-Operator mit jahrzehntelanger Erfahrung und - nach eigenen Angaben - weltweit größter Betreiber der H145 in der zivilen Luftfahrt bildet die DRF Luftrettung mit ihrer Akademie im Wet Training Hubschrauberpiloten aus und weiter.

Bei dem Full Flight Simulator (FFS) des Typs Airbus H145/135 handelt es sich um den modernsten Hubschrauber-Simulator am Markt weltweit, der vom Hersteller Reiser Simulation and Training gefertigt worden ist. Er ist von der EASA als Level D zertifiziert. Im FFS lassen sich zahlreiche realistische Landeszenarien mit beweglichen Objekten im Landegebiet oder verschiedenen Einsatzorten darstellen. Dazu gehören beispielsweise Szenarien an Flugplätzen, Krankenhäusern, Landungen auf Schiffen oder Ölplattformen oder in beengtem Terrain. Dank der hohen Auflösung der Visuals und der zusätzlichen Möglichkeit, Flugverfahren bei Nacht mit Nachsichtausrüstung abzubilden, eignet sich der FFS ideal für Trainings für Operator im HEMS-Bereich (Helicopter Emergency Medical Services). Eine Third Crew Member Station mit Virtual Reality-Technologie und virtueller Helicopter Hoist Operation wird als besonderes Feature Anfang 2021 ergänzt. Der Helikopter-Simulator verfügt zudem über die Möglichkeit eines Wechselcockpits, um beide Airbus-Typen H145/H135 entsprechend abbilden zu können. Einen weiteren Mehrwert bietet die innovative Briefing Station, mit der auf den Kunden individuell zugeschnittene Flugvorbereitungen und Pre-Konfigurationen möglich sind.

Der neue Helikopter-FFS ist der erste seiner Art in der bislang über 55 FFS-starken Trainingsflotte von Lufthansa Aviation Training (LAT) und wird im zentral gelegenen Trainingszentrum nahe des Frankfurter Flughafens in Betrieb genommen. Bis dato gab es am Markt lediglich vier Airbus H145 Full Flight Simulatoren weltweit, die für Trainingszwecke genutzt werden. Als führender Aviation Training-Anbieter mit jahrelanger Erfahrung im Simulatortraining, im Bereich Human Factors und mit der Expertise in der technischen Wartung der Trainingsgeräte bietet LAT ihren Kunden an allen Trainingsstandorten eine umfassende Infrastruktur.

Mit dem neuen Helikopter-Simulator erschließt sich LAT einen neuen Markt, der insbesondere auch in Zeiten der Corona-Pandemie immer mehr an Bedeutung gewinnt.

In bisherigen Kooperationen hat LAT bereits gute Erfahrungen in der interdisziplinären Zusammenarbeit gemacht, so z.B. im Bereich Human Factors mit medizinischen Einrichtungen. „Mit ihrer großen Erfahrung bei HEMS-Einsätzen steht uns die DRF Luftrettung als starker Partner in der Pilotenaus- und -weiterbildung zur Seite. Dies kommt auch unseren Kunden zugute: Alle Verfahren, die bisher im Hubschrauber real geflogen werden mussten, können jetzt aufgrund der herausragenden Eigenschaften des neuen Hubschraubersimulators und der großen Realitätsnähe im Full Flight Simulator abgebildet werden“, hebt Tiziana Heilig, Geschäftsführerin und CFO von LAT hervor.

(red / LAT / DRF)