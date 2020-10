Trotz Pandemie: Flughafen Wien bildet neue Lehrlinge aus

Auch in der Krise forciert der Flughafen Wien die Ausbildung von Jugendlichen: Vor kurzem, Mitte Oktober 2020, haben 13 neue Lehrlinge am Flughafen Wien ihre Ausbildung begonnen – in den Berufen Elektrotechnik, KFZ- und Nutzfahrzeugtechnik, Metalltechnik, Sanitär- und Klimatechnik und IT-Betriebstechnik. Insgesamt bildet der Flughafen Wien derzeit 49 Lehrlinge in den unterschiedlichsten Bereichen aus.